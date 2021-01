Kulminacija sukoba među vodećim industrijalcima: HUP napustili Roglić, Vlahović i Fortenova

Orbico i Adris, dvije od najmoćnijih članica, izašle su iz Hrvatske udruge poslodavaca, potvrđeno je jučer Večernjem listu. HUP je podsjetimo, nedavno ostao bez prerano preminulog predsjednika, čelnika Podravke Marina Pucara, koji je ljetos izabran na tu funkciju. No čini se kako još od afere seksualnog uznemiravanja, nakon koje je smijenjen bivši zamjenik glavnog direktora HUP-a Bernard Jakelić (ali je tužiteljstvo u prosincu odbacilo prijavu zbog zastare), a glavni direktor Davor Majetić nakon 10 godina dao ostavku, traju previranja između dviju struja među članicama.

Nezadovoljni traže reforme i oštriji nastup prema Vladi, a Branko Roglić, čelnik Orbica te jedan od utemeljitelja i predsjednik NO-a HUP-a, svoj je odlazak najavio još prošlog ljeta. No kako neslužbeno doznajemo, njegovu su pismenu ostavku, u kojoj se spominje i smjena Jakelića, s kojim je prijateljevao 24 godine i uvjeren je u njegovu nevinost, u HUP-u dobili jučer.

Etika prije svega

Roglić je bio kratak tvrdeći kako je o njegovu izlasku iz HUP-a prerano govoriti. Zapravo je već izašao. Tamo se, ustvrdio je, događalo svašta, zbog čega “njemu kao čovjeku koji je etičan” tamo nije mjesto.

– Poštujem glas poduzetnika, ali otkako su smijenjeni Bernard Jakelić, predsjednica HUP-a Gordana Deranja te glavni direktor Davor Majetić, HUP nije što je nekad bio i meni se tu više ne stoji. Ta organizacija u ovom momentu otežanih uvjeta na tržištu, pogođenom pandemijom i potresima, uopće ne funkcionira. Mislim da ju je teško izliječiti pa možda treba otvoriti neku novu – rekao je Roglić ističući kako nezadovoljnih članova ima sve više.

Iz Adrisa još kraći odgovor.

– HUP je interesna i dragovoljna udruga. Kako vrijednosti koje naša tvrtka promiče nisu na najbolji način zastupane, odlučili smo istupiti iz te udruge – poručili su. No niz “ispisnica” iz članstva te “dobrovoljne i nezavisne organizacije” već danas ili sutra, kako pouzdano doznajemo, nastavit će i Fortenova grupa te još velikih tvrtki u Hrvatskoj. – Ta organizacija ima smisla za 40-ak ljudi koji rade unutra. Oko njih se vrti sve, a mi veliki plaćamo – tvrde nam iz jedne, uskoro bivše članice. Za predsjednika se ne može kandidirati nitko tko nije bio član nekog organizacijskog tijela, a na zadnjoj skupštini kad su se birali novi članovi Vijeća reprezentativne firme poput Varteksa, Coca-Cole, PIK-a Vrbovec... uopće nisu prihvaćene – dodaje. Više bi se trebalo doznati na današnjem Savjetu u kojem kao članovi sjede i brojni bivši predsjednici HUP-a, među kojima je i predsjednik uprave Atlantic Grupe Emil Tedeschi.

– Osobno smatram da bismo kao ozbiljni i odgovorni ljudi trebali osigurati izbor novog predsjednika, članova Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i njegova predsjednika, udruzi osigurati kontinuitet i podržati napore onih koji se imaju ambiciju angažirati u budućem razdoblju. Ja ne vidim u HUP-u nikakav raskol. Ima li HUP svojih problema – ima, je li imao problema u prošlosti – jest, no isto tako sam siguran da treba i može bolje i da na tome treba raditi. Jasno, svatko ima pravo izaći, no ne mislim da je to konstruktivno i da išta rješava. Ne slažem se da u HUP-u baš ništa ne valja, a ako to netko misli i kaže, bilo bi pošteno da se prvo zapita što je sam napravio da tako ne bude. Svi mi koji smo godinama na vodećim mjestima u forumima HUP-a – predsjednici HUP-a, članovi Savjeta, predsjednici Vijeća članova, članovi Izvršnog odbora, predsjednici Nadzornog odbora, predsjednici granskih udruga – imamo riječ u stvarima koje se tiču načina rada i odnosa u udruzi. Nažalost, u porukama koje sad čitamo ne prepoznajem nimalo samokritike ili osobne odgovornosti u tome – rekao je Tedeschi. Podsjeća da je HUP koncem kolovoza prošle godine proveo legalne i legitimne izbore, i to vrlo transparentno.

– Imali smo tri kandidata za predsjednika i ja bih rekao da je to bio i svojevrsni festival demokracije koji je prošao u kompetitivnom i pozitivnom ozračju, gdje je u drugom krugu izabran pokojni kolega Pucar. To se događalo u vrijeme kad je COVID bio slabiji, no i sad kad je došlo do usporavanja gospodarske aktivnosti općenito, HUP i dalje radi. Sigurno se može i bolje i sigurno ima više ili manje nezadovoljnih članova, no ako izlaze članovi najistaknutijih foruma unutar HUP-a koji nisu zadovoljni, najprije se pitam što im nije odgovaralo i zašto unutar tijela udruge nisu radili na promjenama? HUP je vrlo aktivan u tripartizmu i socijalnom dijalogu radom u GSV-u i to vrlo dobro funkcionira, posebno u aktualnoj situaciji. Ništa se nije dogodilo jučer, prekjučer ili prije pet dana, osim što smo imali tragediju da je posljednji izabrani predsjednik nažalost preminuo nakon teške bolesti, tako da mi nisu jasni ni razlozi ni tajming izlaska – kaže Tedeschi.

U petak v. d. predsjednika

Neki članovi zamjeraju da se posljednjih šest mjeseci u HUP-u nije postiglo puno. Neke od konstruktivnijih tema na Vijeću stigle su, tvrde, tek prije mjesec i pol dana po pitanju EU fondova, uloge realnog sektora i zakona o radu.

– Moć HUP-a je zapravo u 30 granskih udruga koje rješavaju sektorske probleme i koje su vrlo aktivne, jake i moćne, a u kojima ovi ljudi koji odlaze i nisu previše participirali – rekao nam je jedan od sugovornika. Marina Pulišić, članica upravnog odbora JGL-a i predsjednica Vijeća članova HUP-a, kazala nam je pak kako nije upoznata s trenutačnom situacijom. U petak je Vijeće članova HUP-a, kad će se izabrati privremena zamjena za Pucara. – Načelno je prijedlog da v.d. predsjednika budem ja jer je tako hijerarhijski – odgovorila je. Na Vijeću se, doznajemo, neće predlagati kandidati za Pucarova nasljednika, ali će se znati više i o procedurama, vremenu novih izbora, po kojim pravilima, hoće li se birati sva tijela, predsjednik, izvršni i nadzorni odbori odjednom...