Samo kastracijom može se manjiti broj neželjenih i napuštenih mačaka

Osječka Udruga 9 života u suradnji s veterinarskim ambulantama želi potaknuti građane da kastriraju mačke. Jedino tako, ističu, može se smanjiti broj neželjenih i napuštenih mačaka.

– Tijekom veljače u Veterinarskoj stanici Osijek, Specijaliziranoj vet. ambulanti Fury, Veterinarskoj ambulanti "dr. Doolitle", te u Valpovu u Veterinarskoj stanici Valpovo mačke se mogu kastrirati po akcijskim cijenama. Naravno, uz prethodni telefonski dogovor i rezervaciju termina – ističu u Udruzi.

Dodaju kako mačke imaju impresivan reprodukcijski ciklus i u našim klimatskim uvjetima "tjeraju" se tijekom cijele godine, osim vrlo kratkog zimskog mirovanja reproduktivnih organa.

– Mnogi ne znaju da mačka dok u sebi nosi mlade neće izgubiti potrebu za parenjem i da se može omaciti i do 3 puta tijekom godine, a u prosjeku ima 4 do 6 mačića. To znači da nakon što othrani prvi okot, što traje oko dva mjeseca, možete očekivati da na svijet donese drugi – objašnjavaju volonteri.

Pozivaju građane da budu odgovorni vlasnici i kastriraju svoje mačke kako bi spriječili njihovo prekomjerno razmnožavanje, nehumano ubijanje tek novorođenih mačića te širenje zaraznih bolesti među mačjom populacijom.

I zagrebačka veterinarska ambulanta Dodo-Vet organizira kastracije po akcijskim cijenama, u koje su uključeni i preoperativni i postoperativni pregledi. Naravno, uz rezervaciju termina.