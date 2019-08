Salvini sprečava žuto-crvenu vladu jer mu popularnost brzo kopni

U ozračju obostranog nepovjerenja započeli su jučer u talijanskom parlamentu u Rimu pregovori izaslanstava Pokreta 5 zvijezda (M5s) i Demokratske stranke (PD) o programu eventualne žuto-crvene vlade. Istodobno, čelnik Lige Matteo Salvini izjavljuje kako će učiniti sve da spriječi stvaranje žuto-crvene vlade. Izaslanstva predvode predsjednici stranačkih klubova zastupnika i senatora. M5s zastupaju predsjednik “zvjezdaša” u zastupničkom domu Francesco D’Uva i onaj u senatu Stefano Patuanelli, a PD predsjednici stranačkih klubova Andrea Marcucci i Graziano Delrio. Pretpostavlja se i kako bi se zasebno, uskoro, trebali sastati i čelnici stranaka Luigi Di Maio (M5s) i Nicola Zingaretti (PD).

Rok je utorak

Andrea Marcucci drži kako postoje dobri uvjeti za pokretanje dijaloga s M5s.

– Želimo doći do zajedničkog programa u kratko vrijeme (do utorka) kako je zatražio predsjednik republike Sergio Mattarella – kazao je Marcucci.

Kreće se od 10 prijedloga koje je iznio Di Maio nakon razgovora s Mattarellom i pet koja je iznio Zingaretti. Ima dosta razlika među njima, ali osnovno za nastavak bilo kakvog dijaloga Di Maio je postavio smanjenje broja parlamentaraca s 945 na 600. Tijekom dosadašnja tri obvezna glasovanja u parlamentu (dva u Senatu i jedan u Zastupničkom domu), a potrebno je još glasovanje u Zastupničkom domu kako bi se prijedlog pretvorio u zakon, PD je glasao protiv.

Salvini je kazao kako će Liga, kao i u prethodna tri glasanja, biti za smanjenje broja parlamentaraca. PD drži kako uz smanjenje broja parlamentaraca treba donijeti dodatne zakone kao što je promjena izbornih okruga, pa i izborni zakon. Za tako što bi trebalo biti dovoljno vremena, jer će trebati proći još najmanje šest mjeseci do postojanja zakona punovažnim, a možda i održavanje referenduma, pa bi se “greben” između M5s i PD-a oko izglasavanje smanjenja broja parlamentaraca mogao prevladati.

Salvini stvarno pokušava na sve načine spriječiti stvaranje vlade M5s-PD, jer je svjestan da bi njegova sadašnja popularnost s vremenom mogla ishlapiti (po jučerašnjoj anketi popularnost Lige pala je s 38 na 31,2 posto od 6. kolovoza).

Nova igra – “totonomi”

Mattarella je nakon prve runde konzultacija kazao kako je sazivanje prijevremenih izbora potrebno ako parlament nije u stanju formirati većinsku vladu. M5s nije jasno odustao od mogućnosti ponovnog stvaranja vlade s Ligom. To unutar PD-a izaziva nepovjerenje prema novim eventualnim suradnicima u vladi.

– Naša vrata su otvorena, a putovi Lige su beskonačni – poručio je Salvini predstavnicima Pokreta 5 zvijezda, a navodno (poslije je opovrgnuto) ponudio je Di Maiu premijersko mjesto što pokazuje koliko su u Ligi zabrinuti što će pasti u oporbu.

Talijanski listovi pokušavaju “sastaviti” moguću vladu M5s – PD. Sada se kao mogući premijer spominje ekonomist Enrico Giovannini, koji je bio ministar rada u vladi lijevog centra Enrica Lette. Marta Cartabia nije više na prvom mjestu liste mogućih premijera koju sastavljaju novinari i to iz jednostavnog razloga što bi u prosincu trebala postati predsjednicom Ustavnog suda. Takvo prestižno i sigurno mjesto zasigurno neće prokockati nesigurnim premijerskim mjestom. No, nastavlja se tragati za ženom kao premijerkom što bi bilo prvi put u povijesti Italije. Igra se “totonomi” (toto-imena, po imenu sportske nogometne prognoze totocalcio) i imenima mogućih ministara. To je “igra” u kojoj se rijetko pogodi glavni pogodak, odnosno pravo ime premijera ili ministra, ali zabavlja ljude.