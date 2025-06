Salih je ovom tradicijom zaradio novac za pet kuća: 'Posla ima preko glave'

YouTuber i novinar Srećko Stipović svojim reportažama razbija stereotipe o zanimanjima koja mnogi izbjegavaju, iako mogu donijeti dobru zaradu. Kroz njegove priče vidi se kako se upornošću i domišljatošću može dobro živjeti, čak i bez klasične poslovne uniforme ili kravate.

Na njegovom YouTube kanalu nalaze se zanimljivi prikazi ljudi koji se bave neobičnim poslovima poput lova žaba, sakupljanja ljekovitog bilja, izrade metli ili recikliranja otpada. Primjer je Marko, koji lovom žaba zarađuje više nego mnogi koji rade u uredima, upravo zato što se rijetki odlučuju za takav posao. U najnovijem videu razgovarao je sa Salihom Jusićem iz Poda kod Travnika, još jednim primjerom čovjeka koji je pronašao svoj put mimo uobičajenih pravila.

“Salih Jusić iz Poda kod Travnika u rudniku Han Bile radio je pune 43 godine. Za to vrijeme nikada nije posjetio doktora. Njegov zdravstveni karton je i dan danas prazan. Taj vrijedni čovjek nikada nije bolestan. Zahvaljujući dobrom zdravlju radio je razne poslove, a kako reče najveći novac zaradio je na ljekovitom bilju. Danas njegova djeca nastavljaju te poslove, a Salih gradi vodenice. Do sada je zarađenim novcem izgradio pet kuća. Bavio se i stočarstvom, a skupljao je čak i kamen iz rijeke Bile kako bi ga prodao. U ratu je spoznao vrijednost vodenice kada su mnogi ljudi i izbjeglice pravili kruhove od žita koje je on samljeo. Za to je nedavno izgradio novu vodenicu sa dva kola a narod kukuruz, pšenicu i ostale žitarice donosi iz cijele regije”, predstavio je Srečko svog sugovornika u opisu videa.

“Ja sam to pokrenuo 1993. godine, za vrijeme rata. To je bila riječ od starine, ako se ikada zarati, napravite vodenicu. Onda sam tako napravio. Radila je non-stop u ratu. Narod je odustao od poljoprivrede, zato nema više vodenica. Nema bez rada života”, kaže Salih.

“Prije mi je vodenica bila skučena, drvena. Bilo mi je tijesno, morao sam proširiti. Četiri godine sam govorio danas, sutra, danas, sutra, onda sam to odradio ovo ljeto. Bilo je jedno kolo, sad ih je dva, ima posla preko glave. Ljudi donose pšenicu, kukuruz, heljdu, ječam, sve žitarice. Prije je ovdje bilo puno vodenica, čak sedam”, priča Salih. Voditelj je pitao Saliha koja je tajna njegovog zdravlja, na što je on odgovorio da je stvar u prehrani. Rekao je da ne jede majonezu, slatkiše, paštete ili nareske, već se hrani samo domaćim proizvodima iz svog kraja – govedinom, teletinom, janjetinom i vlastitim sirom. Dodao je kako je sve što ima stekao vlastitim radom i napravio svojim rukama.

"Treba očuvati tu znamenitu tradiciju. Svaka čast, gospodine – živi i zdravi bili! Predivan video", "Odlično je što se još uvijek održava ovaj vid mljevenja. Takve tradicije vrijedi čuvati!", "Svaka vama čast. Najbogatiji gospodin na svijetu. Predivno" neki su od komentara oduševljenih gledatelja.