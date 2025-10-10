SAD šalje oko 200 vojnika u Izrael, oglasio se Hamasov vođa: 'Dobio sam jamstva od je rat završen'

Izraelska vlada odobrila je prekid vatre i sporazum o taocima u Gazi

Tijek događaja: 7:32 - Izraelska vlada odobrila je okvir za oslobađanje svih talaca, objavio je ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua rano u petak. Kratka objava na X-u usredotočila se na oslobađanje talaca, ali nije spomenula druge dijelove plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u Gazi. "Vlada je upravo odobrila okvir za oslobađanje svih talaca - živih i mrtvih", navodi se u objavi. Ured je zatim podijelio izjave koje je Netanyahu iznio na sastanku za odobrenje okvira za oslobađanje talaca, uz američkog izaslanika Stevea Witkoffa i Trumpovog zeta Jareda Kushnera. "Nalazimo se u značajnom razvoju događaja. U posljednje dvije godine borili smo se za postizanje naših ratnih ciljeva. A središnji od tih ratnih ciljeva je povratak talaca. Svih talaca, živih i mrtvih. I to ćemo uskoro postići", rekao je Netanyahu.

Pomoć Sjedinjenih Država i "hrabrost naših vojnika koji su ušli u Gazu, imala je kombinirani vojni i diplomatski pritisak koji je izolirao Hamas, odnosno doveo nas je do ove točke", rekao je Netanyahu. Izrael i palestinska militantna skupina Hamas postigli su početni sporazum rano u četvrtak kao dio napora za okončanje sukoba. Sporazum - djelomično posredovan od strane SAD-a - uključuje puštanje svih talaca i povlačenje izraelskih vojnika na dogovorenu liniju u Gazi. Izrael bi oslobodio oko 250 Palestinaca koji služe doživotne kazne i otprilike 1700 drugih pritvorenih nakon napada koje je predvodio Hamas prije dvije godine, a koji su pokrenuli rat. Ranije u četvrtak, visoki dužnosnik palestinske skupine u inozemstvu, Khalil al-Hayya, rekao je da Hamas smatra da je rat u Gazi završen.

Al-Hayya je napomenuo da je palestinska delegacija dobila uvjeravanja od posrednika i američke administracije da je "rat potpuno završio". Al-Hayya je također voditelj pregovaračke delegacije Hamasa u pregovorima o prekidu vatre. Hamas je "dao odgovor koji služi interesima palestinskog naroda i zaustavlja krvoproliće", rekao je, misleći na sporazum temeljen na američkom mirovnom planu. "Potvrđujemo da žrtve našeg naroda neće biti uzaludne i da ćemo ostati vjerni svom obećanju i nećemo odustati od nacionalnih prava našeg naroda: postići slobodu, neovisnost i samoodređenje."

7:18 - Sjedinjene Države šalju oko 200 vojnika u Izrael kako bi pomogli u podršci i nadzoru primirja u Gazi, kao dio tima koji uključuje nekoliko partnerskih zemalja, prema američkim dužnosnicima. Američke trupe će djelovati uz snage Egipta, Katara, Turske i UAE, ali neće ulaziti u Gazu.

7:15 - Primirje bi trebalo stupiti na snagu u subotu ujutro u Gazi, 24 sata nakon što je izraelska vlada odobrila sporazum. Nakon što to započne, taoci bi trebali biti pušteni u roku od 72 sata. Vjeruje se da ih je dvadeset još uvijek živo. Zauzvrat, stotine Palestinaca bit će oslobođeno iz izraelskih zatvora. Uoči glasovanja, izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji je optužen za produžavanje sukoba u političke svrhe, zahvalio je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu na pomoći u pregovorima o sporazumu. Hamasov prognani vođa u Gazi, Khalil Al-Hayya, rekao je da je dobio jamstva od Sjedinjenih Država i posrednika da je rat završen.

Izraelska vlada ratificirala je u petak primirje s palestinskom militantnom skupinom Hamas, otvarajući put obustavi neprijateljstava u Gazi unutar 24 sata i oslobađanju izraelskih talaca koji se tamo drže unutar 72 sata nakon toga. Izraelski kabinet odobrio je sporazum rano u petak ujutro, otprilike 24 sata nakon objave sporazum koji predviđa oslobađanje izraelskih talaca u zamjenu za palestinske zatvorenike i početak postupnog povlačenja izraelskih trupa iz Gaze u okviru inicijative američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje dvogodišnjeg rata u Gazi.

7:00 - Izraelci i Palestinci podjednako su se radovali nakon što je objavljen sporazum, što je najveći korak do sada za okončanje dvogodišnjeg rata u kojem je ubijeno više od 67 000 Palestinaca, i povratak posljednjih talaca koje je Hamas oteo u napadima.

Hamasov prognani vođa u Gazi, Khalil Al-Hayya, rekao je da je dobio jamstva od Sjedinjenih Država i drugih posrednika da je rat završen. Glasnogovornik izraelske vlade rekao je da će primirje stupiti na snagu u roku od 24 sata nakon što vlada odobri sporazum. Nakon tog 24-satnog razdoblja, taoci koji se drže u Gazi bit će oslobođeni u roku od 72 sata. Vjeruje se da je dvadeset izraelskih talaca još uvijek živo u Gazi, dok se za 26 pretpostavlja da je mrtvo, a sudbina dvoje nije poznata. Hamas je naznačio da bi pronalazak tijela poginulih mogao potrajati dulje od puštanja onih koji su živi. Nakon što sporazum stupi na snagu, kamioni s hranom i medicinskom pomoći krenut će u Gazu kako bi pomogli civilima, od kojih su se stotine tisuća sklonile u šatorima nakon što su izraelske snage uništile njihove domove i sravnile cijele gradove sa zemljom. Ipak, mnogo toga još može poći po zlu. Čak i nakon potpisivanja sporazuma, palestinski izvor je rekao da popis stotina Palestinaca koji će biti pušteni nije finaliziran. Skupina traži slobodu za neke od najistaknutijih palestinskih osuđenika koji se nalaze u izraelskim zatvorima, kao i za stotine ljudi pritvorenih tijekom izraelskog napada.

Daljnji koraci u Trumpovom planu od 20 točaka tek trebaju biti raspravljeni. To uključuje kako će se upravljati razorenim Pojasom Gaze kada borbe završe i konačnu sudbinu Hamasa, koji je do sada odbijao izraelske zahtjeve za razoružavanjem.

Netanyahu se također suočava sa skepticizmom unutar svoje vladajuće koalicije, jer se mnogi dugo protive svakom dogovoru s Hamasom. Krajnje desničarski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir rekao je da će glasati za rušenje vlade ako se Hamas ne raspusti. Trump je najavio da će u nedjelju otputovati u regiju kako bi eventualno prisustvovao ceremoniji potpisivanja u Egiptu, dok ga je predsjednik izraelskog Knesseta Amir Ohana pozvao da se obrati zakonodavnom tijelu, što bi bio prvi takav govor američkog predsjednika od 2008.

Sporazum je dobio podršku arapskih i zapadnih zemalja te je široko prikazan kao veliko diplomatsko postignuće Trumpa.