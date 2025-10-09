Vjerujem da će sad odustati od sankcija Izraelu i embarga na oružje, obnovljen je međunarodni interes za suradnju s Izraelom

Ministar vanjskih poslova Izraela Gideon Sa'ar, koji je nedavno boravio i u Hrvatskoj, odbacio je u izjavi za The Jerusalem Post tvrdnje da je dogovor o Gazi mogao biti postignut prije nekoliko mjeseci. Nazvao ih je lažnima. - To jednostavno nije istina. U to vrijeme Hamas je zahtijevao potpuno povlačenje Izraela iz Gaze i prekid rata - uvjete koji bi onemogućili postizanje naših ciljeva – izjavio je Sa'ar te naglasio razliku ovog sporazuma i prethodnih prijedloga: Ovaj sporazum opovrgava dugogodišnju tvrdnju da postoji kontradikcija između naših ratnih ciljeva i oslobađanja talaca - da ne možemo istodobno osloboditi sve zarobljenike i eliminirati prijetnju Hamasa. Svi ovi ciljevi uključeni su u Trumpov plan - i naš je cilj postići ih.

Mirovini sporazum, koji bi trebala ratificirati izraelska vlada, navodi da će svi živi taoci biti pušteni u subotu, a tijela preminulih zarobljenika vraćena do ponedjeljka. - Uvijek sam govorio da u ovom ratu imamo jasne ciljeve i da ih radije postižemo diplomatskim putem ako je to moguće. Dugo je to bilo nemoguće jer je Hamas inzistirao na preduvjetima koji bi nas spriječili da ostvarimo svoje vojne ciljeve. Prema aktualnom sporazumu prva faza započet će dok IDF i dalje kontrolira više od polovice Pojasa Gaze, čak i dok se taoci vraćaju kući. Time ispunjavamo našu moralnu dužnost da ih vratimo obiteljima koje su pretrpjele nezamislivu patnju – kaže Sa'ar koji, kao i ostali izraelski dužnosnici, zahvaljuje američkom predsjedniku Donaldu Trumpu: Trump apsolutno zaslužuje Nobelovu nagradu za mir. Ne mogu se sjetiti predsjednika - ili bilo koje osobe – koja je toliko doprinijela rješavanju sukoba i okončanju ratova. Ne samo da je znao kako iskoristiti prilike, već ih je i stvoriti.

Dao je i primjer: Uzmimo najnoviji odgovor Hamasa. Svatko tko ga je pročitao mogao je reći: 'Ovo je da - ali uz uvjete.' Trump se usredotočio na 'da' i taj je pristup na kraju doveo do dogovora. Sa'ar vjeruje i da će međunarodna zajednica odustati od sankcija protiv Države Izrael i pojedinačnih Izraelaca, kao i od embarga na oružje. - Jutros sam razgovarao s njemačkim ministrom vanjskih poslova - otkrio je Sa'ar te izrazio nadu da će Njemačka nakon sporazuma i primirja ukinuti nedavni embargo na oružje uveden zbog rata u Gazi te objavio da surađuju i s drugim zemljama kako bi učinile isto.

Dodao je da je Ministarstvo vanjskih poslova pod njegovim vodstvom uspješno blokiralo nove sankcije te da je, unatoč globalnom pritisku, Izrael uspio otvoriti tri nova veleposlanstva. Sad je, istaknuo je, obnovljen međunarodni interes za suradnju s Izraelom: Samo jutros primili smo brojne poruke od europskih ministara vanjskih poslova koji izražavaju želju za otvaranjem novog poglavlja, otkrio je Sa'ar. No oštro je kritizirao plan francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da bude domaćin sastanka arapskih ministara vanjskih poslova kako bi razgovarali o obnovi Gaze i rješenju o dvjema državama: Izrael neće prihvatiti pokušaje internacionalizacije sukoba ili diktiranja uvjeta umjesto sebe – poručio je izraelski ministar vanjskih poslova te zaključio da postoji stvarni potencijal za proširenje Abrahamskih sporazuma i uspostavljanje novih sporazuma o normalizaciji između Izraela i arapskih ili muslimanskih država.

- Sama činjenica da, unatoč tako teškom ratu i njegovu utjecaju na javno mnijenje u arapskim zemljama, nijedna arapska država nije prekinula odnose s Izraelom značajno je postignuće – ustvrdio je Sa'ar te dodao da to pokazuje kako je održavanje veza s Izraelom u njihovu interesu. - Sada, nakon napada na Iran, nadam se da možemo otvoriti novo poglavlje s našim postojećim partnerima i uključiti dodatne zemlje u Abrahamske sporazume – kaže Sa'ar koji je upravo dao i prvi ekskluzivni intervju Fox Newsu.