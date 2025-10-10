Trump je ipak u nečemu uspio, primirje i puštanje talaca dobra je vijest

Bit će mira, kažu svi. Tu činjenicu treba pozdraviti. Treba pozdraviti činjenicu da je američki predsjednik Donald Trump uspio producirati mirovni plan koji u 20 točaka predviđa puštanje preostalih izraelskih talaca iz Hamasova zatočeništva, povlačenje izraelske vojske iz Gaze i novu prijelaznu upravu za to područje, koje su najprije Hamas, a onda i Izrael pretvorili u pakao na zemlji.



Treba odati priznanje i američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, koji se – često na napadan i karikaturalan način – trudi prikazati predsjednikom u službi svjetskog mira, koji se poigravao mišlju o etničkom čišćenju Gaze i pretvaranju područja u turističku rivijeru s nekretninama i resortima u stilu Trumpovih tornjeva, koji je uglavnom prekomjerno podržavao izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, ali koji je, eto, na kraju ipak pokazao sposobnost nametanja mirovnog dogovora. Ako Trumpov angažman oko Gaze urodi plodom, ako spasi preostale taoce koje je Hamas oteo prilikom terorističkog upada iz Gaze u Izrael prije dvije godine, ako spasi i Palestince u Gazi od daviteljskog zagrljaja Hamasa, ako omogući najprije humanitarnu pomoć, a potom i veliku obnovu u Pojasu Gaze – onda više nećemo moći tvrditi da je Trump potpuni antitalent. Bit će to njegov važan vanjskopolitički uspjeh.