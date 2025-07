Skunk Anansie dolazi na zagrebačku Šalatu 20. srpnja

Engleski bend Tigress nastupit će prije Skunk Anansie na zagrebačkom stadionu Šalata u nedjelju, 20. srpnja 2025. godine. Jedan od najboljih live bendova posljednja tri desetljeća, Skunk Anansie vraća se ovog ljeta na zagrebačku Šalatu, na jedini nastup u regiji.

Nakon što je tijekom turneje povodom 25 godina benda Zagreb bio jedini grad naše regije koji je dva puta ugostio ovu live rock mašinu, ponovno pokazuju neraskidivu vezu s domaćom publikom. U sklopu velike turneje predstavit će novo poglavlje rada i novu produkciju.

Osvrćući se na nedavne nastupe i turneju, mediji pohvaljuju konstantnu oštrinu i neposrednost na koncertima. "Zagrebačka publika je energična i uzbuđena. U nekim gradovima publika želi da ju se zabavlja a da se ne potrudi. Zagreb je uvijek u raspoloženju – idemo, koncert je, svi smo u ovome zajedno", poručuje pjevačica Skin ususret koncertu.

Više od 30 godina prošlo je otkako su Skunk Anansie debitirali moćnim singlom "Selling Jesus", a pozornost su privukli kombinacijom alternativne glazbe, rocka i punka. Pokazujući multikulturalnost, stihovi su uvijek skretali pozornost na socijalne i političke teme, a zbog karizmatične pjevačice Skin bend je postao jedan od globalno najprepoznatljivijih. Novi album "The Painful Truth" i velika turneja bit će posveta 30. godišnjici rada. Prvi je to studijski materijal nakon devet godina, a najavljen je singlovima poput "An Artist Is An Artist", "Lost And Found" i "Animal". Od debija "Paranoid & Sunburnt" te nasljednika "Stoosh" i "Post Orgasmic Chill", postali su jedan od najutjecajnijih bendova svoje ere i nastupima uživo stekli golem broj fanova. Drugo poglavlje karijere počeli su albumima "Wonderlustre", "Black Traffic" i "Anarchytecture".