Sabor o uhićenjima: To je bio najtužniji dan u 163 godine dugoj povijesti Uljanika

Uhićenja u Uljanik grupi i sudbina Uljanika i 3. maja glavna je tema kojom su se zastupnici danas u Saboru bavili u slobodnim raspravama s kojima su započeli radni dan.

HSU-ov Silvano Hrelja ocijenio je kako je jučer sigurno bio najtužniji dan u 163 godine dugoj povijesti Uljanika.

- Osramoćeni su svi časni Uljanikovci, a ja sam tamo radio 14 godina i na to sam iznimno ponosan. Četiri ratne godine sam radio kao sindikalni povjerenik, kad nas je 6000 živjelo na jednom brodu, svaki treći mjesec dijelili hrenovke, kokice i purane da bi ljudi preživjeli. Nakon svega toga dolazimo u situaciju da u ovoj našoj slobodnoj Hrvatskoj imamo radnike Uljanika koji 7 mjeseci nisu primili cijelu plaću, a tri mjeseca nikakvu plaću. Je li to moguće? Za vrijeme bombardiranja u 2. svjetskom ratu dobivali su bonove za hranu, pa što im sada Vlada ne da to. Jesu li bolje živjeli robovi u robovlasničkom društvu ili današnji radnici ili je zamjena za njihovim zahtjevom za plaćom i nastavkom proizvodnje - hapšenje – zanimalo je Hrelju. Atraktivna akcija hapšenja sa 100 policajaca nije bila potrebna, trebalo je te ljude samo pozvati na razgovor, sigurno bi se sami javili, tvrdi Hrelja dodavši kako su velike rupe u ovom scenariju uhićenja.

- Čemu sve ovo treba, traži se rješenje, a dobivamo Pedra – prigovorio je Hrelja zaključivši kako radnici trebaju plaću i hranu.

IDS-ov Giovanni Sponza podsjetio je da njegova stranka već godinu i pol dana upozorava na krizu u Uljaniku i pozvao institucije da istraže svaki segment poslovanja Uljanika.

Video: Osumnjičeni u akciji Uljanik dolaze na ispitivanje

[video: 30358 / ]

- Hrvatsku dugoročno ne može hraniti samo turizam, dugoročno joj trebaju i industrija, i poljoprivreda i turizam. Brodogradnja je jedina velika industrija u Hrvatskoj, vezuje na sebe veliki broj radnika i desetke tisuća njihovih obitelji. Ako država uspostavi nadzor uz sposobnu upravu ima nade. Kako jedan ministar zagovara stečaj, a drugi restrukturiranje, očekujem od premijera državničku odluku temeljnu na viziji, strateškom promišljanju i odgovornosti. Očekujem pozitivnu odluku i za Uljanik i za 3. maj, a time i za hrvatsku brodogradnju – kazao je Sponza.

SDSS-ov Milorad Pupovac komentirao je stanje Uljanika koje je za SDSS, kaže, teško pitanje.

- Pitanje toga što napraviti da se ne dođe do završe točke, odnosno da prestane proizvodnja u Uljaniku. RH kao zemlja na moru s tradicijom snažne brodograđevne industrije mogla bi ostati bez ijednog brodogradilišta, a u današnjim okolnostima, nakon propasti brojnih industrija je simbolička točka koju je jako teško objasniti i onima koji su imali s time veze, ali i onima koji nisu. U tom smislu, nije lako donijeti odluku restrukturirati ili ići u stečaj – ustvrdio je Pupovac.

Restrukturiranje kod nas je godinama služila privatizaciji i nekontroliranom trošenju državnog novca, i zato je država posegla za mehanizmom da neki ljudi za to trebaju odgovarati, kaže on.

- Svijest o tome da se ta vrsta subvencija i restrukturiranja ne može nastaviti mora biti jasna, neovisno o odluci koju će Vlada donijeti, a ja bi da nešto od Uljanika ostane. Sad se kao pitanje nameće, ako ljudi koji su neodgovorno raspolagali sredstvima koja je država osiguravala za Uljanik i 3. maj, što je s onim ljudima koji vode druga brodogradilišta gdje nalazi revizije godinama govore o nenamjenskom trošenju tog novca, posebno od strane onih koji se sad javljaju kao spasitelji Uljanika – zanima Pupovca.

SDP-ov Gordan Maras kaže da je problem u Hrvatskoj što Vlada radi stranački, što se zapošljavaju ljudi koji su članovi ne jedne, nego 2-3 stranke.

- Problem je što premijer više vodi računa kako on izgleda u medijima, nego radi li u Uljaniku više ili manje ljudi, ne radi procjenu kako zamijeniti ta radna mjesta, nego se nada da će iseliti iz Hrvatske, njima je jedino bitno kako to izgleda u medijima i da u Hrvatskoj ostanu samo oni koji će dati podršku njima. To je tzv. stranačka Vlada, jer da to nije tako onda bi se ministri pitali kako je to u Uljaniku i 3. maju, valjda bi ministri gospodarstva svaki mjesec razgovarali s direktorima i članovima Nadzornih odbora kako zaštiti tako važnu gospodarsku granu. No njih to ne zanima, oni se s nikim nisu konzultirali. Čak kao vlasnici nisu nadzirali što se tamo događa, to je problem s Vladom RH – prigovorio je Maras dodavši kako je Vladi važnije spasiti Gabrijelu Žalac nego tisuće i tisuće ljudi u Puli i Rijeci i njihovu djecu i obitelji. Zato cijela ova predstava hapšenja je da se skrene pozornost s obraza premijera, Gabrijele Žalac i Zdravka Marića.

- Oni su usmjerili svoj žalac prema građanima, štite Žalac i Marića, a nisu im bitni ljudi, bili bi sretni da se očisti cijela Hrvatska i ostanu samo njihovi birači – zaključuje.

Ako nema modela za uspješno restrukturiranje, onda je rješenje stečaj, kaže HNS-ov Stjepan Čuraj dodavši kako takvog modela za sad nema, a Vlada treba biti odgovorna prema novcu građana.

HDZ-ov Branko Bačić kaže kako iz rasprava nekih zastupnika može zaključiti kako članovi vlade Zorana Milanovića problem škverova pokušavaju svesti na Vladu Andreja Plenkovića, što, poručuje, ne stoji jer ova vlada sad mora rješavati tuđe nečinjenje.

- Pozivalo se s ove govornice glavnog državnog odvjetnika u Uljanik, a sad kažete da su ova uhićenja prigodničarska. Vlada je osiguravala plaće za zaposlenika Uljanika i dala vremena upravi da napravi plan restrukturiranja, no ništa nije napravila i danas smo tu gdje jesmo, taj problem ostaje, ali nadamo se da će se u budućim danima i to riješiti – ustvrdio je Bačić.

HGS-ov Branko Hrg zapitao se kakvi su stvarni efekti porezne reforme koju je provela ova Vlada.

- Nismo postigli ciljani efekt, trgovci nisu spustili cijene, građani nisu bolje prošli, a država je ostala bez milijarde ili dvije kuna. Pozivam Ministarstvo financija da napravi analizu učinaka smanjenja stope PDV- a na hranu da vidimo što se dogodilo, koliko su trgovci smanjili cijene hrane, koliko su građani profitirali, koliko su se povećali kućni budžeti te reagira odmah i zaustavi trend bogaćenja trgovaca, usmjeri taj novac prema građanima, a ne trgovcima – poručio je Hrg.

Mostov Miro Bulj pozvao je građane i zastupnike da se suprotstave aferama, pogodovanjima, svemu što izjeda Hrvatska iznutra te da donesu bitne zakone koji će pomoći građanima, a ne samo političkim elitama.

- Mnogi naši sugrađani trpe siromaštvo, a čitave skupine građane su marginalizirane, 2/3 Hrvatske je prazno, mladi iseljavaju, umirovljenici trpe socijalnu isključenost, poduzetnici svakodnevno stenju pod teretom problema... Vrijeme je da se stvari počnu mijenjati i da Hrvatsku pretvorimo u jednu uspješnu priču i uzor drugim zemljama. Ako ne sad, kad – zapitao se Bulj.

Nezavisni Marko Vučetić osvrnuo se na, kako je rekao, na jučerašnji "prividni" prosvjed protiv dodjeljivanja počasnog doktorata Milanu Bandiću, odnosno na etičku dobrotu,.

- To je etička dobrota koja ne smije biti zaboravljena sve dok postoje ljudi koji su spremni progovoriti protiv nečega što smatraju nepoželjnim, kao dodjeljivanje počasnog doktorata – kaže Vučetić kaže da će Sveučilište, ako se Bandiću dodijeli taj doktorat biti "razbaštinjeno od časti".

Video: Uhićenje Antona Brajkovića