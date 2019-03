Kako je 12 šefova izvuklo milijardu kuna iz Uljanika u 10-ak godina

Sve je ovo sapunica, jedna velika sapunica kao puno njih u Hrvatskoj. Sada su uhitili odgovorne za poslovanje Uljanik Grupe, bit će u zatvoru dan-dva, i onda će svi na slobodi uživati i čekati rasplet trakavice, poput, recimo Sanadera. I što? A mi neka preživljavamo – očajni su radnici Uljanika s kojima smo razgovarali na izlazu iz brodogradilišta u Puli nakon što su i oni sami čitav utorak slušali o akciji uhićenja 12 bivših predsjednika i članova uprave Uljanik Grupe i svih tvrtki koje su poslovale u sklopu Uljanika d.d., njih čak desetak.

Većina radnika koji su u štrajku jer već sedam mjeseci nisu primili plaću, nisu htjeli ništa komentirati, samo su nas pitali kako bismo se mi osjećali da radimo bez plaće.

– I još k tome nam ministar poručuje da radimo protiv sebe jer štrajkamo. Pa, kako njega i ostale u Vladi nije sram to nam poručivati? Pa upravo smo mi radnici i sindikati još prije godinu dana upozoravali da postoje problemi u poslovanju, govorili smo o financijskim malverzacijama i nisu nas htjeli slušati... Da su ih ranije uhitili, do ove situacije ne bi niti došlo. I što da sada mislimo? Što će se njima promijeniti? Suđenje će trajati godinama, pitanje je što će kome dokazati, a mi do tada nećemo niti postojati – očajni su radnici koje smo sreli na izlasku iz Uljanika.

Prespavat će u policiji

Iako su svi u Puli znali da policija istražuje poslovanje tvrtke Uljanik d.d., odnosno protok novca koji je država do sada dala i za restrukturiranje 3. maja, ali i za spas Uljanika, nitko nije slutio da će danas početi i službena uhićenja.

>>Uhićen bivši direktor Uljanika Anton Brajković

[video: 30347 / ]

– Kriminalističko istraživanje vezano je za provođenje restrukturiranja brodogradilišta, odnosno za poslovanje svih tvrtki koje su radile u sklopu tvrtke Uljanik d.d. Uhićene su osobe koje su bile na rukovodećim pozicijama u svim tim tvrtkama, od Uljanik d.d. do svih desetak tvrtki u grupi, odnosno osobe koje su donosile ključne odluke u poslovanju tvrtki. Policijski istražitelji ispituju uhićene osobe koje će tijekom srijede s kaznenim prijavama, dakle našim sumnjama u počinjenje kaznenih djela, biti predani pritvorskom nadzorniku u Rijeci, nakon čega će Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci dalje provoditi ispitivanja i odlučivati o mogućem pritvoru za uhićene osobe – pojasnila je Marina Mandić, glasnogovornica MUP-a.

Dodala je da je zbog veličine i složenosti akcije u kojoj sudjeluje više od 100 policajaca ustrojen stožer koji koordinira sve aktivnosti. Iako policija nije otkrila imena uhićenih, doznajemo da je na ispitivanju u policiji u Puli i Rijeci završilo 12 osoba, bivših čelnika Uljanik Grupe. I ministar Davor Božinović kazao je kako se skupinu sumnjiči da su počinili više kaznenih djela na štetu brodogradilišta i državnog proračuna te da je riječ o šteti od oko milijarde kuna.

Uhićen je bivši predsjednik uprave Gianni Rossanda, njegov prethodnik Anton Brajković koji je bio na čelu Uprave od 2008. do 2013. godine, zatim članovi bivše uprave Marinko Brgić i Veljko Grbac, predsjednik Uprave 3. maja Maksimilijan Percan, Dragutin Pavletić i Darko Šorc iz Uljanik Plovidbe. Među uhićenima su i bivši direktor Uljanik Brodogradilišta Silvan Kranjc, Elvis Pahljina, direktor Uljanik Pomorstva za usluge u morskom prijevozu, bivši direktor Uljanik Brodogradilišta Eduard Milovan, Zdravko Pliško, bivši direktor 3. maja te Domagoj Klarić, nekadašnji predsjednik uprave 3. maja.

“Ha, znate kako je”

– Već sada mogu reći da je sve to već viđeno: Vlada će uskoro objaviti da Uljanik ide u stečaj, radnici su najavili izlazak na ulice, a bliže se europski izbori pa je brže-bolje trebalo naći nekog krivca – kazao je za Novi list odvjetnik Anto Nobilo koji brani Giannija Rossandu. Nitko od uhićenih nije želio ništa komentirati kod privođenja, osim Dragutina Pavletića...

– Ovo je žalosno – rekao je okupljenim novinarima dok su ga vodili policajci. Na pitanje što misli kako se onda osjećaju radnici, Pavletić je odgovorio:

– Ha, znate kako je...

Taj odgovor nije impresionirao nikoga. Najmanje sindikate. Sindikalisti riječkog 3. maja na tiskovnoj su poručili da se nadaju da će opstati te da će država ispraviti nepravdu i odvojiti 3. maj od Uljanika iz Pule. Uhićena su nazvali nekakvim osobnim zadovoljštinama, ali da ona ne znače da će oni dobiti plaće. I oni žele znati kamo je otišao novac koji je riječki 3. maj dobio za sanaciju i restrukturiranje, jer da su, umjesto dobrog poslovanja nakon restrukturiranja, zadnjih šest godina samo devastirani kao tvrtka.

Upravo protok novca u tvrtki Uljanik Grupa; od onog koji je država davala tvrtki koja je do 2012. bila većinski vlasnik Uljanika, do novca koji je Uprava dobivala od naručioca za izgradnju brodova, do ostalih novčanih transakcija, predmet je istrage policije. Istražit će se poslovanje svih desetak tvrtki u grupi, među njima i Uljanik Plovidbe koja je, po mnogima, bila najplodonosnija tvrtka u grupaciji jer su rentali brodove, ali i drugih, poput Arsenal koncepta, privatne tvrtke za usluge poslovnog konzaltinga koju su osnovali članovi Uprave Uljanik Grupe, a koja je imala znala godišnje imati zaradu od 2 kune, a osnovni joj je kapital 20.000 kuna. Vlasnici te, ali i ostalih tvrtki u grupi bili su menadžeri Uljanik Grupe na čelu s Giannijem Rossandom. U svih desetak tvrtki u Uljanik Grupi ista imena ponavljala su se u vlasničkoj strukturi, a riječ je o danas uhićenim menadžerima.

Spremni se boriti za Uljanik

– Nas ne opterećuje tko je kriv, na nama je da radimo brodove. Istina, nismo naslućivali da će biti uhićenja danas. Da, to se trebalo dogoditi, no trebalo je puno prije reagirati, jer da se reagiralo, danas mi radnici ne bismo bili u štrajku, ne bismo bili bez plaća, radili bismo brodove i sve bi bilo u redu. Bolje ikad nego nikad, jer kakva bi to bila poruka budućim naraštajima da nitko ne odgovara za ono što se dogodilo u Uljaniku. Mi smo se pokazali odgovornima i danas, izlaskom na ulicu, da smo spremni boriti se za Uljanik. Šaljemo poruku onima koji odlučuju o nama da se treba spasiti Uljanik i 3. maj, da se radnicima isplate plaće i da se ide u restrukturiranje. Posebno zato što ima pojedinaca koji su danas u politici i čitavo vrijeme rade kontra interesa Uljanika i stalno govore o negativnostima, a ne o tome što bi bilo da Uljanika nema – rekao je Boris Cerovac.

VIDEO Pogledajte izjavu Borisa Cerovca:

[video: 30349 / ]