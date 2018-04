'S 10 kuna možemo promijeniti medijsku sliku Hrvatske'

Pred nama je još jedan koncert “Progledaj srcem” za podršku Laudato televiziji, koji će se ove subote održati u Ciboni u Zagrebu. Ulaznice su već rasprodane jer se radi o događaju godine, o kojemu, kao i o samoj Laudato televiziji, razgovaramo s njezinom ravnateljicom Ksenijom Abramović.

Zašto organizirate koncerte svake godine?

Razlog je trostruk: podrška radu Laudato televizije, proslava Boga pjesmom u zajedništvu i prigoda za masovnije godišnje okupljanje mladih katolika. Kad smo radili na pokretanju LTV-a, držala sam da takav duhovni, glazbeni događaj može biti dobar način upoznavanja šire javnosti s pokretanjem prve katoličke televizije u Hrvatskoj, kako se LTV naziva u hrvatskom narodu.

To je veliki zahvat?

Taj je koncert organizacijski i financijski zahtjevan pa, iako prvu i drugu godinu nismo ostvarili materijalni prihod od prodaje ulaznica, koncert je ispunio svrhu na način da je mladima na jednom mjestu ponudio kvalitetnu koncertnu produkciju suvremene duhovne glazbe koja se u Hrvatskoj počela sve više razvijati. Jer razlog održavanja koncerta nije samo materijalne i promidžbene naravi da se podrži LTV nego je važan duhovni temelj tog susreta koji mladim katolicima iz domovine i inozemstva daruje događaj koji pjesmom slavi i hvali Boga. Zapravo je snažna manifestacija vjerničke duše hrvatske mladeži, ali i svih drugih generacija koje na koncert dođu.

Televizija je “skupa igračka” – kako se financira Laudato TV?

Da, televizija je jako skup medij. Na početku smo za nabavu dijela osnovne tehnike dobili sredstva Američke biskupske konferencije, njezina odjela koji pomaže projekte na jugoistoku Europe, kao i organizacije Kirche in Not. Svoju sam privatnu imovinu, pokretnu i nepokretnu, uložila u pokretanje i financiranje Laudato televizije. Financijski pokazatelji za 2017. pokazuju da se LTV 63 posto financira od donacija pojedinaca i tvrtki, tu su i redovničke zajednice i neke hrvatske biskupije. Zahvaljujem svim našim velikodušnim dobročiniteljima, kao i članovima Kluba prijatelja LTV-a (http://klubprijatelja.laudato.tv/), koji određeni iznos izdvajaju svakog mjeseca. Hvala i svima koji mjesečno izdvajaju deset kuna, odriču se jedne kave i daruju je za Laudato televiziju. Zamislite da nas je tu mnogo više, mogli bismo i više i bolje...

S deset kuna?

Točno! Samo s deset kuna hrvatski narod može mijenjati medijsku sliku u Hrvatskoj. Umnožena vrijednost tog iznosa nama mnogo znači, a rezultati se mogu vidjeti u povećanom i kvalitetnijem sadržaju programa. Iz državne i lokalne samouprave imamo 25 posto od ukupnih prihoda. To su sredstva većim dijelom dobivena od Fonda za poticanje pluralizma za produkciju naših pet projekata u prošloj i tekućoj godini. A samo 12 posto prihoda je od marketinga.

Kako ste došli na ideju osnivanja takve televizije?

Ta je ideja sazrijevala u meni cijelo desetljeće. To je veliki i zahtjevan projekt i usuđujem se reći da nije moja osobna ‘fiksacija’, nego nadasve dar i nadahnuće Duha Svetoga. U to se uvjeravam svakodnevno jer već više od dvije godine opstajemo a da nemamo unaprijed čvrsto osiguranu financijsku konstrukciju. Zaista nas vodi Božja providnost po intervenciji dobrih ljudi koji pomognu baš u određenom trenutku. Ideja je rasla na mom osobnom, vjerničkom životnom putu kao društveno angažirane katoličke laikinje. Ali je i izraz potrebe vremena koje je dominantno medijsko, kao i želje hrvatskog naroda koje u postojećoj medijskoj ponudi nije imalo mogućnost redovito pratiti vjerske sadržaje iz domovine i svijeta. Razmišljala sam, sanjala televiziju koja na kvalitetan način kreira cjelodnevni program koji bez dobnih oznaka mogu zajedno gledati roditelji i djeca, bake i djedovi. Televiziju koja naglašava važnost domaćeg proizvoda, riječi, kulture i nadasve: istine! One istine koja oslobađa!

Po čemu se vaš program razlikuje od ostalih?

Naš je program najvećim dijelom vjerskog, katoličkog sadržaja... Pokrivamo aktualnosti s naglaskom na pozitivne vijesti, kako iz života Crkve tako i svijeta, područja sporta, komedije, kulinarstva, zdravstva, dječjeg i animiranog programa te književnosti, duhovne i domoljubne glazbe i proizvodnje vlastitih dokumentarnih filmova. To je dom „Božanstvene komedije“, „Blagoslovljenog teka“, „Moje Hrvatske“, „Dude i prijatelja“, „Zlatnih savjeta“ i drugih popularnih emisija. Iz strane produkcije prikazujemo kvalitetan igrani i dokumentarni program za koji smo posebno zahvalni EWTN-u, najvećoj katoličkoj medijskoj kući na svijetu.