Ryanair se okomio na jednu skupinu putnika: 'Naša poruka za onih 0,1 posto je jasna'

Direktor Ryanaira Michael O'Leary rekao je da zrakoplovna kompanija razmatra podizanje bonusa za radnike koji otkriju putnike s prtljagom koja prelazi dopuštene granice. Osoblje trenutačno prima 1,5 eura ako uoči putnika koji pokuša unijeti preveliku torbe na Ryanairov let.

"Odlučni smo eliminirati pošast preteške prtljage koja odugovlači ukrcaj i očigledno stvara nepravdu prema 99 posto naših putnika koji se pridržavaju pravila o torbama", priopćio je Ryanair. O'Leary je u emisiji Morning Ireland na televiziji RTE rekao da razmišljaju o "povećanju bonusa" kako bi zaustavili ljude u unošenju prevelike prtljage.

Ryanair je rekao da tek mali broj putnika plaća prtljagu koja prelazi dopuštene mjere. "Naša poruka za onih 0,1 posto putnika je jasna: molimo vas da se pridržavate naših velikodušnih pravila o prtljagi ili će vam to biti naplaćeno tijekom check-ina ili pri ukrcaju", rekla je zrakoplovna kompanija.

O'Leary je rekao da se njegova zrakoplovna kompanija već muči s toliko putnih torbi koje se unose u zrakoplove. "To je jedan od razloga zašto smo toliko agresivni da eliminiramo pošast putnika s viškom prtljage", dodao je. Izvršni direktor rekao je da više od 99,9 posto putnika ispravno slijedi pravila te je pozvao da se koriste "mjerači" u zračnim lukama.

Putnicima Ryanaira može biti naplaćeno do 75 eura ako unesu torbu veću nego što su platili tijekom kupnje svoga leta. Kompanija sa svakom kartom trenutačno dopušta malu torbu za zrakoplov mjera 40x20x20 cm i težine do 10 kilograma. Međutim, to bi se trebalo promijeniti na 40x30x20 cm, prema minimalnim standardima koje je uvela EU. Putnici Ryanaira također mogu dodatno platiti za veću prtljagu pri kupnji karte.