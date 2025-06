Stjuardesa zgrožena navikom mnogih putnika: 'To bi trebalo biti protuzakonito'

Stjuardese svakodnevno rade u okruženju u kojem susreću široki spektar putnika, od onih koji su smireni i ljubazni do onih koji svojim ponašanjem izazivaju pravu glavobolju. Rad u zraku nije samo o poslu s letom, već i o upravljanju ljudima s različitim navikama, očekivanjima, pa ponekad i neugodnim i neprihvatljivim postupcima. Zato je jedna stjuardesa upozorila putnike da se uopće ne ukrcavaju na let ako učine jednu odvratnu stvar, piše Daily Mail. Objavom na TikToku, članica kabinskog osoblja Cher je rekla da misli da bi putnici trebali "ići u zatvor" zbog kršenja jednog ključnog pravila bontona na letu.

Prema Cher, putnici koji se ne tuširaju prije ulaska u avion najgora su vrsta putnika. "Nema baš nikakvog razloga da u pet ujutro osjećam tuđi tjelesni miris. Uvijek su to muškarci. Ponekad su to žene koje imaju neki ženski problem o kojem nas nitko nije obavijestio, ali najčešće su to muškarci. Operite se. Bit ćete jedan do drugoga, rame uz rame s neznancima. Dođite čisti ili uopće nemojte dolaziti", rekla je Cher.

Mnogi su se u komentarima složili sa stjuardesom. "Tuširanje i čista odjeća će zaustaviti neugodan miris", napisao je jedan korisnik. "Ako je riječ o transatlantskom letu s presjedanjem, presvuci se u čistu majicu i koristi mokru papirnatu maramicu za osvježenje tijela u toaletu", dodao je drugi. Međutim, jedna osoba se nije složila s Cher. "Jesi li ikada morala trčati 20 minuta do drugog leta s prtljagom u ruci? Znojit ćeš se, draga, i možda će biti mirisa", napisala je osoba.

No, neugodni tjelesni mirisi nisu jedina stvar za koju Cher misli da bi trebala biti protuzakonita u avionima. Stjuardesa je otkrila da su putnici koji naglas puštaju videozapise ili glazbu bez slušalica jedna od stvari koje je najviše iritiraju. Rekla je da je zaboravljanje slušalica isključivo problem putnika i da to nikako ne bi smjelo utjecati na druge putnike u avionu.

Osim navika putnika, Cher je otkrila što je živcira i kod njezinih kolegica. "Stjuardese koje daju hrpu nepotrebnih obavijesti", rekla je Cher te je dodala da joj je draže kad članovi posade priđu putnicima pojedinačno nego da se u 6 ujutro deru preko razglasa. "Nisu sve objave nepotrebne. Postoje osnovne koje smo dužni napraviti. Samo se ne slažem s tim da pravimo cijeli show, osim ako nije neka zabavna popodnevna vožnja. U osam od deset slučajeva stjuardese koje rade te lude najave uopće ne dobivaju reakciju od ljudi u avionu", objasnila je.

Jedna se osoba složila u komentarima. "Imala sam na letu jednu stjuardesu koja nije bila na dužnosti i sjedila je preko puta te je razgovarala tako glasno da je nisam mogla blokirati čak ni uz slušalice koje poništavaju buku. Većina nas pokušava spavati!", napisala je korisnica. "Kao solo putnica, obožavam pričati s posadom. Uvijek mi je to zanimljivo", zaključila je druga.