Misteriozna smrt još jednog ruskog bogataša: Pao s trećeg kata hotela tijekom proslave

Još jedan ruski moćnik, inače poznat i kao ''kralj kobasica'', preminuo je ove nedjelje nakon pada s trećeg kata hotela u Odishi u Indiji, izvijestili su ruski mediji. Inače, smrt Pavela Antova druga je zabilježena smrt u istom hotelu u tjedan dana.

Ruski milijarder inače je bio na odmoru u Rayagadi gdje je slavio svoj 65. rođendan. Indijska policija potvrdila je kako je došlo do incidenta, navodi Telegraph.

''Ujutro 22. prosinca preminuo je Vladimir Bidenov. Nakon obdukcije utvrđeno je da je pretrpio srčani udar, umro i kremiran je. Njegov prijatelj (Pavel Antonov) je bio u depresiji nakon njegove smrti i on je također umro 25. prosinca. Provodi se istraga kako bi se otkrilo je li on umro od samoubojstva ili je slučajno pao s terase'', kazao je to načelnik tamošnje policije Vivekananda Sharma.

Pavel Antov died in India yesterday. Apparently he "fell" or "jumped" from a hotel balcony after celebrating his 65th birthday, as you do.



Antov was a Russian MP, he was critical of the invasion in Ukraine pic.twitter.com/8sNLLQAaDC