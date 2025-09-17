Naši Portali
Novi paket pomoći

Velika najava iz Kijeva: Patriot i HIMARS dobivaju nove moćne projektile

Lithuania holds HIMARS live fire exercises at targets in the Baltic Sea
Foto: JANIS LAIZANS/REUTERS
1/4
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
17.09.2025.
u 22:59

Prve dvije pošiljke, vrijedne po 500 milijuna američkih dolara, "definitivno će uključivati" protuzračne projektile, rekao je Zelenskij

Prve pošiljke oružja po novom programu dogovorenom sa SAD-om i europskim saveznicima uključivat će jako vrijedne projektile za sustave za protuzračnu obranu Patriot i raketne bacače HIMARS, rekao je u srijedu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij.

Ukrajina je do sada osigurala više od dvije milijarde dolara za kupnju američkog oružja putem NATO-ova mehanizma za Ukrajinu, po Zelenskiju. Rekao je kako očekuje da će u listopadu osigurati ukupno 3,5 milijardi dolara.

Prve dvije pošiljke, vrijedne po 500 milijuna američkih dolara, "definitivno će uključivati" protuzračne projektile, rekao je Zelenskij na zajedničkoj konferenciji za novinare s predsjednicom Europskog parlamenta Robertom Metsolom u Kijevu.

