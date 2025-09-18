Zelenski otkrio plan Moskve: 'Pripremaju se, sve počinje na jesen'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ekskluzivnom intervjuu za Sky News, objavljenom 16. rujna 2025., da ruske snage planiraju pokrenuti još dvije velike operacije na jesen, nakon tri neuspješne kampanje tijekom ove godine. "Pripremaju se za još dvije ofenzivne operacije na jesen", rekao je Zelenski, dodavši da su prethodne tri kampanje rezultirale značajnim gubicima za Rusiju, kako u ljudstvu tako i u opremi. Prema njegovim riječima, ruske snage nisu uspjele ostvariti značajnije teritorijalne dobitke. Od studenog 2022. Moskva je osvojila manje od 1% dodatnog ukrajinskog teritorija, unatoč intenzivnim naporima u ljetnoj ofenzivi 2025., koja je bila jedna od najbržih od kraja 2024. Zelenski je istaknuo da su ruski neuspjesi posljedica velikih gubitaka, procjenjujući da je samo između 1. svibnja i 9. srpnja ove godine Rusija izgubila oko 31.000 vojnika, dok ukrajinski Glavni stožer procjenjuje ukupne ruske gubitke od početka rata 2022. na približno 1.100.000.

Zelenski je komentirao i izjave ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je, prema Reutersovim izvorima, američkim dužnosnicima rekao da namjerava zauzeti cijelu regiju Donbasa do kraja 2025. Međutim, Zelenski smatra da su ti ciljevi nerealni. "Rusi neće moći osvojiti naš istok", izjavio je, naglašavajući da bi Rusiji, prema njegovim procjenama iz kolovoza, trebalo još četiri godine za potpuno zauzimanje Donbasa, koji obuhvaća većinom okupiranu Lugansku oblast i djelomično okupiranu Donjecku oblast, piše Kyiv Independent.

Ranije ove godine, ruska vojska otvorila je novu frontu u Sumskoj oblasti, zauzevši nekoliko sela u svibnju i lipnju. No, početkom rujna Zelenski je izjavio da je ta ofenziva "potpuno osujećena". Odbacio je tvrdnje da bi Rusija mogla zauzeti gradove poput Sumja, nazvavši ih "lažima i manipulacijama". "Vjerujem da Rusi rade gore nego što su očekivali", dodao je, sugerirajući da čak ni Putin nije svjestan stvarnog stanja svojih snaga na terenu.

Zelenski je svoje poruke uputio i međunarodnoj zajednici, posebno Europljanima i dužnosnicima u Bijeloj kući, naglašavajući potrebu za daljnjom podrškom Ukrajini u borbi protiv ruske agresije. Unatoč ograničenim teritorijalnim dobicima, ruske snage nastavljaju s intenzivnim napadima, što ukazuje na složenost i dugotrajnost sukoba.

Analitičari The Economista procjenjuju da ruski gubici ukazuju na značajne operativne poteškoće, dok Ukrajina, uz međunarodnu podršku, nastavlja pružati otpor. Zelenski je izrazio uvjerenje da Rusija neće uspjeti ostvariti svoje strateške ciljeve, ali upozorava da predstojeće ofenzive zahtijevaju budnost i spremnost ukrajinskih snaga.