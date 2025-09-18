Putinov propagandist otkrio lokaciju baze 'Rubikon', njegov tim objavio je snimke

Otkrivena je lokacija baze elitnog ruskog Centra za napredne bespilotne tehnologije Rubikon. Baza je locirana zbog video materijala koje je objavio tim Vladimira Solovjova, propagandista Vladimira Putina. Naime, zaključeno je da se radi o izložbenom kompleksu Patriot u blizini Moskve.

U nizu od tri videa, stručnjaci su primijetili karakteristične detalje - natpise iznad toaleta s prijevodom na engleski, oblogu stupova i štandove s plakatima. Ti elementi podudarali su se s fotografijama i promotivnim materijalima centra. Video je, također, prikazao specifične metalne poklopce, što je potvrdilo lokaciju baze u parku Patriot. Centar zauzima dvoranu D i dio dvorane C južnog dijela kompleksa.

Park Patriot veliki je kompleks u Moskovskoj oblasti kojeg je stvorilo rusko Ministarstvo obrane. Namijenjen je prikazivanju vojne opreme i održavanju izložbi. Istovremeno, pozicionira se kao civilni objekt. Tako Rusija smješta svoje vojne objekte unutar civilnih, navodi Ukrainian News.

His crew’s sloppy blurring clearly reveals the venue: a hangar in the 'Patriot Congress Center' in the 'Patriot' military park and museum near Moscow. https://t.co/o3TcD0hxia, 36.834604 pic.twitter.com/VtqcDbeQbl — Mark Krutov (@kromark) September 17, 2025