ELITNI CENTAR

Putinov propagandist otkrio lokaciju baze 'Rubikon', njegov tim objavio je snimke

FILE PHOTO: A view shows the Moscow City business centre behind the Kremlin wall in Moscow
Foto: EVGENIA NOVOZHENINA/REUTERS
Vecernji.hr
18.09.2025.
u 16:31

U nizu od tri videa, stručnjaci su primijetili karakteristične detalje

Otkrivena je lokacija baze elitnog ruskog Centra za napredne bespilotne tehnologije Rubikon. Baza je locirana zbog video materijala koje je objavio tim Vladimira Solovjova, propagandista Vladimira Putina. Naime, zaključeno je da se radi o izložbenom kompleksu Patriot u blizini Moskve.

U nizu od tri videa, stručnjaci su primijetili karakteristične detalje - natpise iznad toaleta s prijevodom na engleski, oblogu stupova i štandove s plakatima. Ti elementi podudarali su se s fotografijama i promotivnim materijalima centra. Video je, također, prikazao specifične metalne poklopce, što je potvrdilo lokaciju baze u parku Patriot. Centar zauzima dvoranu D i dio dvorane C južnog dijela kompleksa.

Park Patriot veliki je kompleks u Moskovskoj oblasti kojeg je stvorilo rusko Ministarstvo obrane. Namijenjen je prikazivanju vojne opreme i održavanju izložbi. Istovremeno, pozicionira se kao civilni objekt. Tako Rusija smješta svoje vojne objekte unutar civilnih, navodi Ukrainian News
Ključne riječi
Vladimir Putin vojna baza Rusija

Komentara 1

Avatar USA
USA
17:35 18.09.2025.

Vec sam dosadan sam sebi ali ovi clanci su postali dno dna. Zar su Hrvatski mediji postali promidzbena ispostava Ukrajine. Tolika kolicina lazi i manipulacija radi stvaranja narativa jos nije vidjena

