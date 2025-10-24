Naši Portali
JOŠ JEDAN INCIDENT

Rusija se oglasila o upadu zrakoplova u europski zračni prostor: 'Nisu skrenuli s rute...'

Autor
Dora Taslak
24.10.2025.
u 12:55

Vilnius je pozvao Rusiju da "odmah objasni" razloge za kršenje litavskog zračnog prostora i da poduzme "sve potrebne mjere kako bi se spriječilo da se takvi incidenti ponove u budućnosti"

Litva je pozvala ruskog diplomata u znak prosvjeda zbog, kako je rekla, ulaska dva ruska zrakoplova u njezin zračni prostor u četvrtak. Borbeni zrakoplov Sukhoi SU-30 i tanker IL-78 prošli su 700 metara kroz litavski zračni prostor, prije nego što su ga napustili nakon 18 sekundi, vjerojatno tijekom vježbe zračnog dopunjavanja gorivom, prema priopćenju vojske zemlje članice NATO-a.

Vilnius je pozvao Rusiju da "odmah objasni" razloge za kršenje litavskog zračnog prostora i da poduzme "sve potrebne mjere kako bi se spriječilo da se takvi incidenti ponove u budućnosti", navodi se u priopćenju. Rusko ministarstvo obrane kasnije je poreklo da je došlo do upada.

"Letovi su izvedeni u strogom skladu s pravilima korištenja zračnog prostora iznad ruskog teritorija. Zrakoplovi nisu skrenuli s rute i nisu prekršili granice drugih država", kažu iz Rusije, kako prenosi The Moscow Times.

Nakon upada zrakoplova, uzletjela su dva španjolska zrakoplova Typhoon Eurofighter - dio NATO-ove misije zračne patrole na Baltiku. Ruski zrakoplovi ili bespilotne letjelice više su puta ranije upadali u zračnih prostor zemalja koje graniče s Rusijom ili Bjelorusijom. Primjerice, u rujnu su tri ruska lovca MiG-31 ušla u estonski zračni prostor iznad Finskog zaljeva i tamo ostala oko 12 minuta.
Ključne riječi
zrakoplov Rusija Litva

Komentara 7

Pogledaj Sve
PC
Pr_ckoo
14:38 24.10.2025.

Zrakoplovi su bili u neutralnom nebu.Tako Netriba klapit..A Nikola 113782 jeli ponija metar nek izmiri

Avatar octopuss
octopuss
18:49 24.10.2025.

Problem sa Estonijom: Ista je u svibnju proglasila proširenje svojih teritorijalnih voda, tako da Ruje koliko god se trudile, moraju proći kroz njihov zračni prostor kad god lete prema svojoj enklavi Kalijingradu.

KR
Krug
15:41 24.10.2025.

dakle Litvanci opet lažu

