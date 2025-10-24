Rusija se oglasila o upadu zrakoplova u europski zračni prostor: 'Nisu skrenuli s rute...'

Litva je pozvala ruskog diplomata u znak prosvjeda zbog, kako je rekla, ulaska dva ruska zrakoplova u njezin zračni prostor u četvrtak. Borbeni zrakoplov Sukhoi SU-30 i tanker IL-78 prošli su 700 metara kroz litavski zračni prostor, prije nego što su ga napustili nakon 18 sekundi, vjerojatno tijekom vježbe zračnog dopunjavanja gorivom, prema priopćenju vojske zemlje članice NATO-a.

Vilnius je pozvao Rusiju da "odmah objasni" razloge za kršenje litavskog zračnog prostora i da poduzme "sve potrebne mjere kako bi se spriječilo da se takvi incidenti ponove u budućnosti", navodi se u priopćenju. Rusko ministarstvo obrane kasnije je poreklo da je došlo do upada.

"Letovi su izvedeni u strogom skladu s pravilima korištenja zračnog prostora iznad ruskog teritorija. Zrakoplovi nisu skrenuli s rute i nisu prekršili granice drugih država", kažu iz Rusije, kako prenosi The Moscow Times.

Nakon upada zrakoplova, uzletjela su dva španjolska zrakoplova Typhoon Eurofighter - dio NATO-ove misije zračne patrole na Baltiku. Ruski zrakoplovi ili bespilotne letjelice više su puta ranije upadali u zračnih prostor zemalja koje graniče s Rusijom ili Bjelorusijom. Primjerice, u rujnu su tri ruska lovca MiG-31 ušla u estonski zračni prostor iznad Finskog zaljeva i tamo ostala oko 12 minuta.