Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 78
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
UDAR NA RUSKE DIVOVE

Pogledajte što Rusi pišu o Trumpovim sankcijama: 'Nema razloga da se zaustavimo'

FILE PHOTO: View of newspaper covers dedicated to Putin-Trump phone call at newsstand in Moscow
Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS
1/5
Autori: Večernji.hr, Tea Tokić
24.10.2025.
u 12:10

Ruski mediji danima su prije otkazivanja sastanka slavili ideju novog summita u Europi i to bez prisustva Europske unije, što su mnogi tumačili kao “šamar Bruxellesu”

Nove američke sankcije protiv Rusije izazvale su burne reakcije u Moskvi, gdje su i državni i neovisni mediji, kao i političari, reagirali s upozorenjem. Nakon što je Donald Trump otkazao planirani summit u Budimpešti i uveo sankcije dvjema najvećim ruskim naftnim kompanijama, Rosneftu i Lukoilu, ton između Washingtona i Moskve, izgleda, ponovno se naglo zaoštrio.

BBC-jev dopisnik iz Moskve Steve Rosenberg piše kako se “proteklog tjedna u Rusiji osjećalo kao da se sve ponavlja, poput filma Groundhog Day, ili kako to Rusi kažu, Dan svisca”. Dok su još donedavno kružile najave o američko-ruskom summitu, “nova realnost” sada uključuje raskid planova i povratak sankcijama. “Trump je ranije birao mrkvu umjesto štapa, ali sada je odlučio spremiti mrkve i posegnuti za sankcijama,” piše Rosenberg. No, prema njegovim riječima, teško je očekivati da će to natjerati Kremlj na ustupke oko rata u Ukrajini.

Predsjednik Vladimir Putin je, podsjetimo, nazvao nove američke mjere “neprijateljskim činom” i pokušajem da se Rusija prisili na popuštanje. “Ali nijedna samopoštujuća zemlja i nijedan narod ne donosi odluke pod pritiskom,” izjavio je Putin pred novinarima. Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev bio je, očekivano, mnogo oštriji. “SAD su naš neprijatelj i njihov brbljavi ‘mirotvorac’ sada je u potpunosti krenuo putem rata protiv Rusije. Odluke koje su donijeli predstavljaju čin rata,” poručio je na društvenim mrežama.

Tabloid Moskovski Komsomolets optužio je Washington za “hirovitost i nepostojanost glavnog pregovarača”, referirajući se na Trumpa i njegovo povlačenje iz dogovora o summitu. “Nema niti jednog razloga da Moskva pristane na prekid vatre,” navodi list, pozivajući rusku vojsku da nastavi borbu u Ukrajini. Ruski mediji danima su prije otkazivanja sastanka slavili ideju novog summita u Europi i to bez prisustva Europske unije, što su mnogi tumačili kao “šamar Bruxellesu”. Međutim, kako piše BBC, ni u Moskvi nije bilo puno iluzija da bi takav sastanak donio konkretan ishod.

Kremlj, prema ocjeni BBC-jevog dopisnika, doista želi mir, ali samo pod uvjetima koji su neprihvatljivi i Kijevu i Washingtonu. Ti uvjeti uključuju ne samo teritorijalna pitanja, nego i zahtjev da se zaustavi širenje NATO-a prema istoku, što Moskva smatra “korijenom sukoba”. S druge strane, američka administracija procijenila je da bi nastavak razgovora u ovom trenutku bio beskoristan. Trump je, navodno, tražio od državnog tajnika Marca Rubija da provjeri s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovim postoji li uopće osnova za sastanak u Budimpešti. Kada se pokazalo da nema napretka, summit je otkazan.

“U igri povlačenja konopa s Trumpom, Rusija ponovno vodi,” piše Moskovski Komsomolets. “Prije summita u Budimpešti, Trumpa će povlačiti Europa telefonskim pozivima i posjetima, a zatim će ga Putin ponovno povući na našu stranu.” Kako zaključuje Steve Rosenberg, čini se da je “film koji svi već znaju napamet” ponovno na repertoaru, s istim akterima, ali sve opasnijim posljedicama.

FOTO Simbol Gorskog kotara ponovno otvara svoja vrata: Pogledajte preuređeni Hotel Risnjak
FILE PHOTO: View of newspaper covers dedicated to Putin-Trump phone call at newsstand in Moscow
1/25
Ključne riječi
sankcije nafta Putin Rusija Donald Trump

Komentara 5

Pogledaj Sve
ZU
zubovad
12:38 24.10.2025.

rusi se tješe, ali objektivno ovo im je žestok šamar. Odluku je Trump navodno donio nakon što su mu pokazali snimke ruskog pogađanja dronovima dječjeg vrtića u Hersonu!

AU
autotunepickice
12:20 24.10.2025.

Putler ima svoj cilj a saveznik Kim Jong Un zadovoljno trlja ruke

KO
Kormoran
12:40 24.10.2025.

na ovu vijest o sankcijama Lukoilu i Rosnjeftu treba dodati današnju vijest da je Katar izjavio da će zemlje OPEC- a ukinuti ograničenja koja nastanu zbog smanjene ruske ponude kako ne bi došlo do poremećaja u opskrbi....rusima se crno piše jer pipa novca od nafte se polako zatvara

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja