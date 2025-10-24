Pogledajte što Rusi pišu o Trumpovim sankcijama: 'Nema razloga da se zaustavimo'

Nove američke sankcije protiv Rusije izazvale su burne reakcije u Moskvi, gdje su i državni i neovisni mediji, kao i političari, reagirali s upozorenjem. Nakon što je Donald Trump otkazao planirani summit u Budimpešti i uveo sankcije dvjema najvećim ruskim naftnim kompanijama, Rosneftu i Lukoilu, ton između Washingtona i Moskve, izgleda, ponovno se naglo zaoštrio.

BBC-jev dopisnik iz Moskve Steve Rosenberg piše kako se “proteklog tjedna u Rusiji osjećalo kao da se sve ponavlja, poput filma Groundhog Day, ili kako to Rusi kažu, Dan svisca”. Dok su još donedavno kružile najave o američko-ruskom summitu, “nova realnost” sada uključuje raskid planova i povratak sankcijama. “Trump je ranije birao mrkvu umjesto štapa, ali sada je odlučio spremiti mrkve i posegnuti za sankcijama,” piše Rosenberg. No, prema njegovim riječima, teško je očekivati da će to natjerati Kremlj na ustupke oko rata u Ukrajini.

Today's Russian newspapers react to Donald Trump sanctioning Russia’s two largest oil companies:

▪️“3/4 of Russia’s oil exports are now sanctioned.”

▪️“a political signal…a negative indicator”

▪️“Trump can backpedal any time. He’s that kind of person.”#ReadingRussia pic.twitter.com/ivkbKN9Rat — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) October 24, 2025

Predsjednik Vladimir Putin je, podsjetimo, nazvao nove američke mjere “neprijateljskim činom” i pokušajem da se Rusija prisili na popuštanje. “Ali nijedna samopoštujuća zemlja i nijedan narod ne donosi odluke pod pritiskom,” izjavio je Putin pred novinarima. Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev bio je, očekivano, mnogo oštriji. “SAD su naš neprijatelj i njihov brbljavi ‘mirotvorac’ sada je u potpunosti krenuo putem rata protiv Rusije. Odluke koje su donijeli predstavljaju čin rata,” poručio je na društvenim mrežama.

Tabloid Moskovski Komsomolets optužio je Washington za “hirovitost i nepostojanost glavnog pregovarača”, referirajući se na Trumpa i njegovo povlačenje iz dogovora o summitu. “Nema niti jednog razloga da Moskva pristane na prekid vatre,” navodi list, pozivajući rusku vojsku da nastavi borbu u Ukrajini. Ruski mediji danima su prije otkazivanja sastanka slavili ideju novog summita u Europi i to bez prisustva Europske unije, što su mnogi tumačili kao “šamar Bruxellesu”. Međutim, kako piše BBC, ni u Moskvi nije bilo puno iluzija da bi takav sastanak donio konkretan ishod.

Kremlj, prema ocjeni BBC-jevog dopisnika, doista želi mir, ali samo pod uvjetima koji su neprihvatljivi i Kijevu i Washingtonu. Ti uvjeti uključuju ne samo teritorijalna pitanja, nego i zahtjev da se zaustavi širenje NATO-a prema istoku, što Moskva smatra “korijenom sukoba”. S druge strane, američka administracija procijenila je da bi nastavak razgovora u ovom trenutku bio beskoristan. Trump je, navodno, tražio od državnog tajnika Marca Rubija da provjeri s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovim postoji li uopće osnova za sastanak u Budimpešti. Kada se pokazalo da nema napretka, summit je otkazan.

“U igri povlačenja konopa s Trumpom, Rusija ponovno vodi,” piše Moskovski Komsomolets. “Prije summita u Budimpešti, Trumpa će povlačiti Europa telefonskim pozivima i posjetima, a zatim će ga Putin ponovno povući na našu stranu.” Kako zaključuje Steve Rosenberg, čini se da je “film koji svi već znaju napamet” ponovno na repertoaru, s istim akterima, ali sve opasnijim posljedicama.