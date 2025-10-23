Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 201
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
PONOVNO PROVOCIRAJU

Ruski vojni avioni ušli u europski zračni prostor, NATO odmah podigao lovce

FILE PHOTO: Swedish Air Force Saab JAS 39 Gripen fighter jets fly alongside an aircraft simulating aerial interceptions during a media day
Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS
1/3
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
23.10.2025.
u 21:12

Španjolski zrakoplovi Eurofighter Typhoon iz sastava NATO-ove Baltičke zračne policije podignuti su kao odgovor i patroliraju područjem, izvijestila je vojska

 Dva ruska vojna zrakoplova ušla su u četvrtak u zračni prostor Litve, članice NATO saveza, na otprilike 18 sekundi, priopćila je litavska vojska. Dva zrakoplova, lovac Su-30 i tanker za gorivo Il-78, vjerojatno su bili na trenažnoj misiji punjenja gorivom kada su preletjeli 700 metara u Litvu iz Kalinjingradske regije, priopćila je vojska. "Ovaj incident još jednom pokazuje da se Rusija ponaša kao teroristička država, zanemarujući međunarodno pravo i sigurnost susjednih zemalja", objavila je litavska premijerka Inga Ruginiene na Facebooku.

"Litva je sigurna. Zajedno s našim saveznicima branit ćemo svaki centimetar naše zemlje", dodala je. Španjolski zrakoplovi Eurofighter Typhoon iz sastava NATO-ove Baltičke zračne policije podignuti su kao odgovor i patroliraju područjem, izvijestila je vojska.

Tri ruska vojna zrakoplova prekršila su zračni prostor Estonije na 12 minuta 19. rujna, kada je NATO podigao lovce i ispratio ih. Rusija je zanijekala da su njezini zrakoplovi ušli u Estoniju, rekavši da Talin nema dokaza koji bi potkrijepili tu tvrdnju i da nastoji pojačati napetosti između Istoka i Zapada. Devet dana ranije, više od 20 ruskih dronova ušlo je u poljski zračni prostor. NATO-ovi zrakoplovi oborili su neke od njih, što je prvi put da je članica saveza pucala na ruske ciljeve od početka rata u Ukrajini.

Američki general koji je bio vrhovni zapovjednik NATO-a rekao je ranije ovog tjedna da se čini da je Rusija odvraćena čvrstim odgovorom na upade u poljski i estonski zračni prostor, ali se očekuje da će Moskva nastaviti testirati granice.

Ključne riječi
Litva Rusija borbeni avioni NATO

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Igy_ZG
Igy_ZG
21:17 23.10.2025.

Odmah ih srušiti!

A5
a51
21:22 23.10.2025.

ako su bili 18 sekundi 700 metara unutar granice, Nato je mogao podici avione tek nakon sto su napustili taj prostor ako su i bili tamo jer je prica cvrsta kao i sa dronovima u poljskoj i migovima 31 koji su na pola gasa letili uz estonsku granicu ...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja