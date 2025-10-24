Naši Portali
NOVI NAPAD

Petero ozlijeđenih u napadu dronom na Moskovsku oblast

VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
24.10.2025.
u 10:42

Dron je uletio u stan u gradu Krasnogorsku, 20-ak kilometara od centra glavnog grada Moskve. Četiri osobe su prevezene u bolnicu

Petero osoba, uključujući dijete, ozlijeđeno je u napadu bespilotnom letjelicom na Moskovsku oblast, rekao je njezin guverner Andrej Vorobjov u petak, a protuzračna obrana je oborila tri drona na putu prema glavnom gradu, prema gradonačelniku Moskve. Dron je uletio u stan u gradu Krasnogorsku, 20-ak kilometara od centra glavnog grada Moskve. Četiri osobe su prevezene u bolnicu, dodao je Vorobjov.

Jedinice ruske protuzračne obrane su preko noći presrele i uništile 111 ukrajinski dron nad ruskim regijama, uključujući jedan nad Moskovskom oblasti, objavilo je ministarstvo obrane. Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin je u petak rekao da su sustavi protuzračne obrane oborili tri bespilotne letjelice na putu prema Moskvi.

FOTO Simbol Gorskog kotara ponovno otvara svoja vrata: Pogledajte preuređeni Hotel Risnjak
1/25
Ključne riječi
Rusija Ukrajina Andrej Vorobjov Sergej Sobjanin napad dron

Komentara 1

Pogledaj Sve
GU
Gusar93
10:44 24.10.2025.

Kako siješ tako ćeš i žeti.

