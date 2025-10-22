Naši Portali
DEMONSTRACIJA MOĆI

Rusija održala nuklearne vojne vježbe dan nakon odgode sastanka s SAD-om

Foto: Reuters
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
22.10.2025.
u 15:52

Među aktivnostima bila su lansiranja interkontinentalnih balističkih raketa koje mogu doseći Sjedinjene Države

Rusija je u srijedu priopćila da je izvela veliku vojnu vježbu koja je uključivala i nuklearno oružje, dan nakon što su Sjedinjene Države objavile odgodu planova za drugi samit predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trumpa. Kremlj je objavio video na kojem načelnik glavnog stožera general Valerij Gerasimov izvještava Putina o vježbama. Među aktivnostima bila su lansiranja interkontinentalnih balističkih raketa koje mogu doseći Sjedinjene Države. Tijekom rata u Ukrajini Putin često ukazuje na rusku nuklearnu moć kao znak upozorenja Kijevu i ukrajinskim saveznicima na zapadu. NATO također ovog mjeseca provodi vježbe nuklearnog odvraćanja. Putin i Trump razgovarali su prošli tjedan i dogovorili se da će održati samit u Mađarskoj, za koji je Kremlj rekao da bi se mogao održati u roku od nekoliko tjedana.

No, nakon telefonskog poziva između najviših diplomata dviju zemalja u ponedjeljak, Bijela kuća je sutradan objavila da Trump nema planove sastati se s Putinom "u bliskoj budućnosti". Trump je rekao da ne želi održavati uzaludan sastanak, a tvrdi da isto želi izbjeći i Moskva. Ruski dužnosnici su, međutim, rekli da se pripreme za samit svejedno nastavljaju. "Datumi još nisu određeni, ali prije toga je potrebna temeljita priprema, za što treba vremena", rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

Sastanak je odgođen nakon što je Rusija ponovila SAD-u svoje prethodne uvjete za postizanje mirovnog sporazuma, među kojima i taj da Ukrajina prepusti kontrolu nad cijelim Donbasom, regijom na jugoistoku zemlje, rekla su tri izvora za Reuters. Jedan od razloga odgode je i neslaganje s prošlotjednom Trumpovom izjavom da bi se obje strane trebale zaustaviti na trenutnim crtama bojišta.

Ključne riječi
vojska Summit Trump Putin Vladimir Putin Rusija

Avatar Joja
Joja
16:08 22.10.2025.

Ovi ce jednog dana sami sebe sprzit sa tim nuklearnim igrajuci se

