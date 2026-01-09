Naši Portali
UŽAS NA BADNJAK U SRBIJI

Izašao pomoći čovjeku stradalom u nesreći pa završio u bolnici: Mladića (22) skoro ubili sjekirom

srpska policija
Ilustracija: Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
09.01.2026.
u 16:48

Teško ozlijeđeni mladić hitno je prevezen u bolnicu u Valjevu, gdje je zaprimljen u iznimno teškom stanju. Nakon liječničke intervencije prebačen je u Beograd, na Vojnomedicinsku akademiju, zbog teških ozljeda glave

Brutalan napad dogodio se na pravoslavni Badnjak u mojem je teško ozlijeđen mladić (22) iz sela u okolici Uba u Srbiji, a prema sumnjama policije, napala su ga trojica zasad nepoznatih muškaraca. Nakon verbalnog sukoba, jedan od napadača navodno ga je udario sjekirom u glavu, nanijevši mu po život opasne ozljede. Cijelom događaju prethodio je niz nesvakidašnjih okolnosti, prometna nesreća ispred njegove kuće, pokušaj pomoći unesrećenom vozaču, a zatim i nasilni obračun koji je završio krvavo.

Kako piše Nova.rs, nesreća se dogodila oko 23:30 sati kada se automobil prevrnuo u kanal ispred kuće obitelji ozlijeđenog mladića koji je u tom trenutku bio kod kuće s obitelji, a nakon što je čuo snažan udarac, izašao je van i vidio vozilo u kanalu. Bez razmišljanja je potrčao pomoći. Prema riječima izvora upućenog u slučaj, pokušavali su izvući automobil, no bez uspjeha. Ubrzo su se pojavila trojica muškaraca koji su se ponudili pomoći, no situacija je ubrzo izmakla kontroli. Navodno su počeli vrijeđati mladića, a svađa je vrlo brzo prerasla u fizički sukob. Svjedoci tvrde da su muškarci djelovali alkoholizirano.

Nakon što su ga počeli udarati i gurati, mladić je pobjegao u susjedovo dvorište. Tamo je uzeo sjekiru i vratio se, upozoravajući napadače da se udalje i da ne želi probleme, naglašavajući da je samo pokušao pomoći unesrećenom vozaču. Međutim, upozorenje nije imalo učinka. Trojica muškaraca su ga svladala, oduzela mu sjekiru, a potom je jedan od njih mladića više puta udario sjekirom u glavu. Nakon što je pao na tlo, napadači su pobjegli.

Teško ozlijeđeni mladić hitno je prevezen u bolnicu u Valjevu, gdje je zaprimljen u iznimno teškom stanju. Nakon liječničke intervencije prebačen je u Beograd, na Vojnomedicinsku akademiju, zbog teških ozljeda glave. “U trenutku prijevoza bio je u životnoj opasnosti, no sada je stabilno i izvan životne ugroženosti”, rekao je izvor za Nova.rs. Prema neslužbenim informacijama, policija intenzivno traga za trojicom muškaraca osumnjičenih za ovaj brutalni napad.

Oštetit će ga u roku keks: Ovo je otprilike najgora stvar koju možete napraviti svom autu kada vlada debeli minus
