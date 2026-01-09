Naši Portali
PRIJETNJE IZ IRANA

Ajatolah zaprijetio Americi i Irancima isključio internet

Autor
Hassan Haidar Diab
09.01.2026.
u 17:01

Šire se prosvjedi iranskim gradovima, vrhovni vođa Ali Hamnei optužio je prosvjednike da djeluju za interese američkog predsjednika Trumpa

Iran je ponovno ušao u opasnu zonu, gdje se u istom trenutku sudaraju unutarnje društveno nezadovoljstvo, regionalne napetosti i globalna geopolitika. Ulice Teherana i drugih gradova potresaju prosvjedi uzrokovani ekonomskim kolapsom i padom životnog standarda, dok iz Washingtona stižu otvorene prijetnje, a iz Teherana oštri odgovori. Retorika se zaoštrava, nervoza raste, a svaka pogrešna procjena može gurnuti regiju prema novoj eskalaciji s nepredvidivim posljedicama.

Najmanje 35 ubijenih

Ključne riječi
ajatolah Iran

CR
Crosk
17:46 09.01.2026.

Dragi Bože, hoće li ikada biti mira na ovoj planeti.

