Ajatolah zaprijetio Americi i Irancima isključio internet

Iran je ponovno ušao u opasnu zonu, gdje se u istom trenutku sudaraju unutarnje društveno nezadovoljstvo, regionalne napetosti i globalna geopolitika. Ulice Teherana i drugih gradova potresaju prosvjedi uzrokovani ekonomskim kolapsom i padom životnog standarda, dok iz Washingtona stižu otvorene prijetnje, a iz Teherana oštri odgovori. Retorika se zaoštrava, nervoza raste, a svaka pogrešna procjena može gurnuti regiju prema novoj eskalaciji s nepredvidivim posljedicama.
Najmanje 35 ubijenih
Video sadržaj
30
STRAŠAN NAPAD
FOTO Pogledajte što su sve Ukrajinci pronašli na mjestu udara Orešnika
OSTALI BEZ ANGAŽMANA
FOTO Ovi skandali potresali su domaće sapunice: Evo koji glumci su bili izbačeni iz serija
Video sadržaj
Glazbeni spektakl
Dragi Bože, hoće li ikada biti mira na ovoj planeti.