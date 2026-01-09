Ukrajina diže uzbunu: 'Takav udar u blizini granice EU-a i NATO-a predstavlja ozbiljnu prijetnju'

Rusija je potvrdila da je preko noći pogodila Ukrajinu raketom Orešnik, a tamošnje Ministarstvo obrane opisalo je napad kao odmazdu na navodni napad na rezidenciju predsjednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti 29. prosinca. Rusija je prvi put ispalila raketu Orešnik na ukrajinski grad Dnipro u studenome 2024. godine, a noćašnji je napad bio usmjeren na Lavov. "Pogođeni su proizvodni objekti za besposadne letjelice korištene u terorističkom napadu, kao i energetska infrastruktura koja podržava ukrajinski vojno-industrijski kompleks", istakli su Rusi. Nakon napada, Andrii Sybiha‎, ukrajinski ministar vanjskih poslova, pozvao je partnere da odgovore te istaknuo kako napad predstavlja prijetnju europskoj sigurnosti.

"Takav udar u blizini granice EU-a i NATO-a predstavlja ozbiljnu prijetnju sigurnosti na europskom kontinentu i test za transatlantsku zajednicu. Zahtijevamo snažne odgovore na nepromišljene akcije Rusije. Informiramo Sjedinjene Američke Države, europske partnere te sve zemlje i međunarodne organizacije o detaljima ovog opasnog udara putem diplomatskih kanala", kazao je Sybiha‎.

"Apsurdno je da Rusija pokušava opravdati ovaj udar lažnim 'napadom na Putinovu rezidenciju' koji se nikada nije dogodio. Još jedan dokaz da Moskvi nisu potrebni nikakvi stvarni razlozi za njezin teror i rat. Putin koristi IRBM (op.a. balistička raketa srednjeg dometa) u blizini granice EU-a i NATO-a kao odgovor na vlastite halucinacije - to je doista globalna prijetnja. I zahtijeva globalne odgovore", dodao je.

Uz to, ministar istaknuo je kako Ukrajina pokreće međunarodne akcije, uključujući hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a. "Pozivamo sve odgovorne države i međunarodne organizacije da odmah osude ruske laži i povećaju pritisak na agresora bez odgađanja."