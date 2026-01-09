Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 129
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
RUSI KORISTILI OREŠNIK

Ukrajina diže uzbunu: 'Takav udar u blizini granice EU-a i NATO-a predstavlja ozbiljnu prijetnju'

A part of Russian nuclear-capable hypersonic Oreshnik missile system at the site of the Russian missile strike in Lviv region
Foto: Security Service of Ukraine/REUT
1/7
Autor
Dora Taslak
09.01.2026.
u 14:07

Ministar Andrii Sybiha‎ istaknuo je kako Ukrajina pokreće međunarodne akcije, uključujući hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a

Rusija je potvrdila da je preko noći pogodila Ukrajinu raketom Orešnik, a tamošnje Ministarstvo obrane opisalo je napad kao odmazdu na navodni napad na rezidenciju predsjednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti 29. prosinca. Rusija je prvi put ispalila raketu Orešnik na ukrajinski grad Dnipro u studenome 2024. godine, a noćašnji je napad bio usmjeren na Lavov. "Pogođeni su proizvodni objekti za besposadne letjelice korištene u terorističkom napadu, kao i energetska infrastruktura koja podržava ukrajinski vojno-industrijski kompleks", istakli su Rusi. Nakon napada, Andrii Sybiha‎, ukrajinski ministar vanjskih poslova, pozvao je partnere da odgovore te istaknuo kako napad predstavlja prijetnju europskoj sigurnosti.  

"Takav udar u blizini granice EU-a i NATO-a predstavlja ozbiljnu prijetnju sigurnosti na europskom kontinentu i test za transatlantsku zajednicu. Zahtijevamo snažne odgovore na nepromišljene akcije Rusije. Informiramo Sjedinjene Američke Države, europske partnere te sve zemlje i međunarodne organizacije o detaljima ovog opasnog udara putem diplomatskih kanala", kazao je Sybiha‎.

"Apsurdno je da Rusija pokušava opravdati ovaj udar lažnim 'napadom na Putinovu rezidenciju' koji se nikada nije dogodio. Još jedan dokaz da Moskvi nisu potrebni nikakvi stvarni razlozi za njezin teror i rat. Putin koristi IRBM (op.a. balistička raketa srednjeg dometa) u blizini granice EU-a i NATO-a kao odgovor na vlastite halucinacije - to je doista globalna prijetnja. I zahtijeva globalne odgovore", dodao je. 

Uz to, ministar istaknuo je kako Ukrajina pokreće međunarodne akcije, uključujući hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a. "Pozivamo sve odgovorne države i međunarodne organizacije da odmah osude ruske laži i povećaju pritisak na agresora bez odgađanja."
Šokantan plan Trumpa kako bi se dokopao Grenlanda: Pogledajte koliki novac nudi, ali uz jedan uvjet
Ključne riječi
Orešnik Ukrajina Europa Rusija rat u Ukrajini

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!