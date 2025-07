Ruši se toplinska kupola: Najavljene oluje, tuča, poplave... Dramatična promjena očekuje se i u Hrvatskoj

Dugotrajni toplinski val i vrućine diljem većeg dijela Europe, barem privremeno, slabe i bit će zamijenjeni znatno hladnijom zračnom masom. Severe Weather Europe u najnovijoj analizi ističe kako se u središnjoj Europi očekuje vrijeme praćeno jakim olujama, tučom, poplavama i vjetrovima. Dramatična promjena vremena dolazi nakon dugog razdoblja neobično vrućeg vremena u većem dijelu kontinentalne Europe posljednjih tjedana. Toplinska kupola zarobila je izrazito toplu zračnu masu ispod sebe, a sada gubi snagu i očekuje se da će se srušiti kako ulazimo u vikend.

Potaknut snažnim visokotlačnim sustavom nad Sjevernim Atlantikom, hladni val dolazi sa sjevera prema središnjoj Europi, sa znatno hladnijim zračnim masama početkom sljedećeg tjedna. To će stvoriti snažan kontrast temperature i tlaka između hladnog vala sa sjevera i slabljenja intenzivnog toplinskog vala na jugu. S pojačanim gornjim strujama koje podupiru snažno uzdizanje, vjerojatan je razvoj široko rasprostranjenog teškog vremena od subote do utorka.

Promjena vremenskog uzorka bit će dramatična tijekom vikenda do početka sljedećeg tjedna, napominje Severe Weather Europe. Promjena temperature i kontrast između trenutačnih iznimno visokih temperatura i onih predviđenih za ponedjeljak i utorak sljedeći tjedan bit će još dramatičniji. Dok su temperature u četvrtak i petak ovog tjedna bile 10-12 °C iznad prosjeka, sljedeći će tjedan biti 6-10 °C ispod normale na površini. Dakle, postoji promjena od gotovo 20°C u odnosu na trenutačne. Nakon što se gornji hladni val počne pomicati prema istoku oko srijede, temperature će se početi penjati natrag.

Kombinacija visoke nestabilnosti, uz jake vjetrove u zraku, stvorit će uvjete za jake grmljavinske oluje. One će izazvati sve vremenske opasnosti, uključujući veliku do vrlo veliku tuču, razorne vjetrove, obilne kiše i tornada. Snažno smicanje vjetra u nedjelju podržat će snažnu grmljavinsku aktivnost od Švicarske do Austrije i sjeverne Italije. Nasuprot tome, od ponedjeljka do utorka, najznačajnije djelovanje podržat će raširene oluje diljem Italije, Slovenije i sjeverne Hrvatske.

Promjena će pridonijeti velikim količinama oborina u središnjoj Europi, točnije oko Alpa od Švicarske i Austrije do sjeverne Italije, Slovenije i sjeverne Hrvatske. Lokalno, količine oborina vjerojatno će doseći 100 do čak 200 mm na nekim mjestima. Stoga, ta područja nose rizik od bujičnih poplava i klizišta. Međutim, količine oborina znatno će varirati budući da će teške oluje biti izolirane unatoč široko rasprostranjenoj olujnoj aktivnosti.

Predviđa se da će nadolazeća promjena vremena postupno nestati do sredine sljedećeg tjedna, a zatim globalni modeli ukazuju na povratak značajne vrućine u kontinentalnu Europu. Dosadašnji trendovi upućuju na formiranje nove toplinske kupole i visokotlačnog sustava nakon 10. srpnja.