Rusi jačaju pritisak na NATO: Uz poljsku granicu postavili moćno oružje

Na internetu se pojavio videozapis koji prikazuje dva ruska lansera balističkih raketa tipa Iskander, postavljena uz samu cestu u blizini poljske granice. Snimka je navodno nastala u Kalinjingradskoj oblasti, ruskoj enklavi smještenoj između Poljske i Litve.

Kako prenosi Censor.NET, lanseri su snimljeni u borbenom rasporedu – parkirani izravno na jednoj od prometnica u regiji. Objavljeni video izazvao je zabrinutost na društvenim mrežama, s obzirom na osjetljiv geopolitički položaj Kalinjingrada i blizinu NATO teritorija.

U opisu snimke navodi se kako su "ruske oružane snage rasporedile Iskander sustave uz autocestu u blizini granice s Poljskom", no za sada nema službene potvrde o trajanju ili svrsi ovog raspoređivanja.

As part of the “Zapad-2025” drills, Russia has deployed Iskander missile launchers in the Kaliningrad region near the Polish border. 'Show of force' against NATO. pic.twitter.com/gYwMPAPEDz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 13, 2025

Prema nekim izvorima, rakete su navodno raspoređene u sklopu vojne vježbe "Zapad 2025". Rusija i Bjelorusija započele su u petak opsežne zajedničke vojne vježbe neposredno uz granice NATO-a, koje uključuju aktivnosti u obje zemlje, kao i u Baltičkom i Barentsovom moru, priopćilo je rusko Ministarstvo obrane, prenosi Reuters.

Vježba pod nazivom "Zapad 2025" predstavlja pokazivanje vojne moći Rusije i njezinog saveznika u vrlo osjetljivom trenutku sukoba u Ukrajini, samo dva dana nakon što je Poljska, uz potporu NATO saveznika, srušila sumnjive ruske bespilotne letjelice koje su ušle u njezin zračni prostor. Važno je napomenuti da je ova vježba bila planirana prije navedenog incidenta, za koji je Moskva odbacila odgovornost.

Prema objavi na Telegramu, Ministarstvo obrane navodi kako je cilj vježbe unaprijediti sposobnosti zapovjednika i njihovih stožera, kao i koordinaciju i praktičnu obuku regionalnih i koalicijskih vojnih jedinica.

U prvoj fazi vojne vježbe, planirana je simulacija obrane od neprijateljskog napada na Rusiju i Bjelorusiju, zemalja koje su u Saveznoj državi. Druga faza fokusira se na "obnavljanje teritorijalne cjelovitosti Savezne države i uništenje neprijatelja, uključujući angažman koalicijskih snaga iz prijateljskih država," navodi ministarstvo. Kremljov glasnogovornik Dmitrij Peskov u četvrtak je izjavio kako vježbe, uključujući one u blizini poljske granice, nisu usmjerene protiv bilo koje države.

Međutim, nedavni incident s dronovima iznad Poljske izazvao je zabrinutost u zapadnim zemljama, gdje se taj događaj vidi kao provokacija i test NATO-ovih sposobnosti odgovora. Moskva je odbacila te optužbe. Visoki ruski diplomat u Poljskoj je rekao da su dronovi došli iz smjera Ukrajine. Ministarstvo obrane Rusije priznalo je da su njihovi dronovi izvele napad na zapad Ukrajine, ali nisu namjeravali pogoditi poljske ciljeve, prenosi Reuters.

Američki predsjednik Donald Trump izrazio je mišljenje da je ulazak ruskih dronova u poljski zračni prostor možda bila greška. "Nisam zadovoljan cijelom situacijom, ali nadam se da će uskoro doći do rješenja," rekao je Trump novinarima prije nego što je sjeo u Marine One u četvrtak.

Čak i prije incidenta, poljski premijer Donald Tusk opisao je vježbu "Zapad" kao "vrlo agresivnu" i najavio je da će Poljska zatvoriti svoju granicu s Bjelorusijom u ponoć u četvrtak. Bjelorusija također graniči s članicama NATO-a, Litvom i Latvijom, a Litva je navela da pojačava zaštitu svoje granice zbog ove vojne vježbe.