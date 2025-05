Roditelji tinejdžericu očajnički tražili po Tajlandu, a ona završila u zloglasnom zatvoru u Gruziji: 'Prijeti joj 20 godina'

Mlada Britanka Bella May Culley (18), za kojom je njezina obitelj pokrenula potragu nakon nestanka u Tajlandu , uhićena je čak 6500 kilometara dalje – u glavnom gradu Gruzije, Tbilisiju – zbog sumnje na krijumčarenje droge. Njezin nestanak prijavljen je tijekom vikenda, nakon što je iznenada prekinula komunikaciju s obitelji. Bella je posljednji put kontaktirala majku u subotu popodne, kada je porukom najavila video poziv koji se nikad nije dogodio. Obitelj je odmah alarmirala britanske i tajlandske vlasti, a otac i teta otputovali su u Bangkok kako bi se pridružili potrazi, prenosi News.com.au.

Tajlandska policija proglasila je slučaj visokim prioritetom, a mediji su nagađali da se Bella možda nalazi u Pattayi, gradu na obali Tajlanda udaljenom oko 150 kilometara od Bangkoka. Istovremeno je britansko Ministarstvo vanjskih poslova uključilo svoje diplomatske službe kako bi pomoglo obitelji. Međutim, potraga je završila šokantnim obratom – u ponedjeljak je potvrđeno da je Bella uhićena u Tbilisiju, nakon što je u njezinoj prtljazi na aerodromu navodno pronađeno čak 14 kilograma kanabisa, zapakiranih u 34 hermetički zatvorena paketa, uz 20 paketa hašiša.

An 18-year-old British woman, Bella May Culley, who was reported missing during a supposed holiday in Thailand, has been arrested in Georgia—4,000 miles away—on suspicion of drug offenses. #bellamay pic.twitter.com/bpEr1GkoW0

Lokalni mediji objavili su snimke koje prikazuju Bellu kako u lisicama ulazi u prostorije Središnjeg kriminalističkog odjela u Tbilisiju. Prema izjavama gruzijske policije, označena je tijekom sigurnosne provjere po dolasku na Međunarodnu zračnu luku Tbilisi. Zbog opasnosti od bijega, odbijena joj je jamčevina, a ako bude proglašena krivom, prijeti joj zatvorska kazna do 20 godina. Majka Lyanne Culley ranije je ispričala kako je Bella od Uskrsa putovala po Aziji – prvo po Filipinima, a zatim je 3. svibnja stigla u Tajland. Redovito je objavljivala fotografije na društvenim mrežama i bila u kontaktu s obitelji.

“Zadnja poruka bila je u subotu u 17:30. Napisala je da će me kasnije nazvati putem FaceTimea. Od tada se nitko nije čuo s njom”, ispričala je majka za britanske medije. “Čak i da je izgubila mobitel, znala bi neki broj napamet. Samo želim da je dobro ili barem da čujem njezin glas.” Nakon vijesti o uhićenju, društvene mreže u njezinom rodnom Teessideu podijelile su se – dok jedni izražavaju zabrinutost i tugu, drugi osuđuju Bellino navodno postupanje.

“Ne idite u inozemstvo i ne kršite zakon”, glasi jedan od komentara. Policija iz Clevelanda, u blizini njezina rodnog grada, potvrdila je uhićenje i priopćila da Bella Culley ostaje u pritvoru u Gruziji. Obitelj se zasad nije javno oglasila nakon šokantnog obrata u slučaju koji je u samo nekoliko dana iz međunarodne potrage prerastao u kazneni progon.

What started as a holiday in Thailand has turned into an international drug scandal. British teen Bella May Culley, 18, is now facing life in a Georgian prison after being caught with 30lbs of cannabis.

➡️https://t.co/gUZnTfAdic#Drugs #Cannabis #georgian pic.twitter.com/AVroNTfhAT