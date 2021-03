Rijedak prizor u moru kod Istre: Ribar snimio drugu najveću živuću ribu na svijetu

Neobičan prizor ugledao je jutros oko 10.20 sati lokalni ribar kod mjesta Koromačno u Istri kada je u blizini svoje brodice uočio golemo morsko stvorenje.

Ribar je isključio motor i približio se velikoj ribi koja je u jednom trenutku prošla ispod njegovog broda.

Snimke i fotografije je potom poslao svome prijatelju i podmorskom istraživaču Velimiru Vrziću koji je sve objavio na Facebooku.

– Ribar je isključio motor i oprezno se približio velikoj psini kako bi se uvjerio o čemu se radi i eventualno obavijestio državne institucije i biologe. U video zapisu vidljiv je susret na pola metra između ribara koji je išao dignut mreže i psine. O čemu se radi na stručnjacima je Instituta za proučavanje mora kao i morskih biologa a ribar se oprezno udaljio kako predmetnu psinu nebi smetao u njenom prirodnom okolišu. Apeliramo na nautičare, yahtaše i brodove da budu oprezni prilikom navigacije navedenim aquatorijem kako nebi remetili mir morskih pasa-kitopsina u njihovom prirodnom okolišu – objavio je Vrzić na Facebooku uz snimku bliskog susreta s morskom psinom.

Andrej Gajić, svjetski stručnjak za morske pse i zaštitno lice National Geographica za Morski.hr objasnio je kako je riječ o drugoj najvećoj živućoj ribi na planeti.

– Na priloženoj fotodokumentaciji vidi se gorostasna psina, Cetorhinus maximusGunnerus, 1765 – druga najveća živuća riba današnjice, te jedna od tri vrste morskih pasa koje se hrane filtracijom (prvenstveno planktonskim organizmima). Obzirom na dosta specifičan način života i visok stupanj migracija –u Jadransko more ulazi sporadično. Do danas, zabilježena je nešto više od 35 puta i to najčešće oko Riječkog i Tršćankog zaliva u proljeće i ljeto – iako je pronalažena duž čitave istočne obale u različitim godišnjim dobima. Lovljeni su mladi primjerci od 250 do 400 cm, te odrasli sa 600 do 800 cm ukupne dužine. Najveća jadranska jedinka zabilježena je 2000. godine u Blitvenici (Hrvatska) i mjerila je 850 cm ukune dužine tijela i težila oko 2.500 kg – pojasnio je Gajić te dodao kako je riječ o beopasnoj i miroljubivoj vrsti koja naraste od 7 do 10 metara.

