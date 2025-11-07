Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 167
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
SLUČAJ U SLOVAČKOJ

Renovirali zgradu pa naišli na jezivo otkriće: 'Bili su zakopani na dubini od 40 centimetara'

Ljudske kosti prona?ene su na gradilištu u Ennepetalu
Rolf Vennenbernd/DPA
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
07.11.2025.
u 15:40

Slovački mediji prenose da je policija satima prikupljala dokaze, a pokrenuta je i istraga zbog sumnje na ubojstvo iz nehaja

U slovačkom gradu Nitru rekonstrukcija jedne povijesne zgrade koja je izgrađena 1929. godine dovela je do nevjerojatnog otkrića. Radnici i lokalne vlasti bili su uznemireni jer su tijekom radova 4. studenog, ispod poda jednog od stanova pronašli ljudske kosti i donji dio čeljusti. Odmah su obavijestili policiju, a kako prenosi slovački portal Noviny, bili su zakopani na dubini od 40 centimetara. Na mjestu događaja, forenzičari su potvrdili da se radi o ljudskim posmrtnim ostacima, ali još uvijek nisu potvrdili koliko dugo su na tom mjestu bili zakopani. 

Slovački mediji prenose da je policija satima prikupljala dokaze, a pokrenuta je i istraga zbog sumnje na ubojstvo iz nehaja. Inače, spomenuta zgrada je pod državnom zaštitom kao kulturno dobro. Prije je služila za  smještaj županijskih činovnika, a sada je njezinu obnovu započeo privatni investitor u čijem je vlasništvu. 

FOTO Posljednji ispraćaj Jean-Michela Nicoliera
Ljudske kosti prona?ene su na gradilištu u Ennepetalu
1/59
Ključne riječi
ubojstvo istraga policija Slovačka Ljudske kosti

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja