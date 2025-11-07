Renovirali zgradu pa naišli na jezivo otkriće: 'Bili su zakopani na dubini od 40 centimetara'

U slovačkom gradu Nitru rekonstrukcija jedne povijesne zgrade koja je izgrađena 1929. godine dovela je do nevjerojatnog otkrića. Radnici i lokalne vlasti bili su uznemireni jer su tijekom radova 4. studenog, ispod poda jednog od stanova pronašli ljudske kosti i donji dio čeljusti. Odmah su obavijestili policiju, a kako prenosi slovački portal Noviny, bili su zakopani na dubini od 40 centimetara. Na mjestu događaja, forenzičari su potvrdili da se radi o ljudskim posmrtnim ostacima, ali još uvijek nisu potvrdili koliko dugo su na tom mjestu bili zakopani.

Slovački mediji prenose da je policija satima prikupljala dokaze, a pokrenuta je i istraga zbog sumnje na ubojstvo iz nehaja. Inače, spomenuta zgrada je pod državnom zaštitom kao kulturno dobro. Prije je služila za smještaj županijskih činovnika, a sada je njezinu obnovu započeo privatni investitor u čijem je vlasništvu.