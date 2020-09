Reklama Pipija podijelila javnost: 'Uboli su u srce konzervativne Dalmacije'

Da su dvije zgodne gologuze cure, to bi u nas bilo u redu. Ili pak da su drugom tipu obukli grudnjak... No činjenica je da smo mi Hrvati po prirodi licemjerni, spremni tolerirati sve, ali samo ako nam se to ne nabija na nos - komentira PR i marketinški stručnjak Krešimir Macan najnoviji Pipijev vizual s dvojicom muškaraca koji leže na plaži u tangama, drže se za ruke i crtaju srca na pijesku uz poruku: "Promjena vrimena, a i vrimena se minjaju. I #bolimePipi".

Kampanja #bolimePipi odjednom je na društvenim mrežama podijelila javnost i više od korone, nižu se tisuće lajkova i hejtova, dok se u Dalmacijavinu ograđuju od takve pompe. Tvrde da je tako velika pozornost apsolutno neplanirana s obzirom na to da iza vizuala brenda Pipi "ne stoji nikakva veća ideja osim zapažanja realnosti".

Šokantno je dobro

No je li to tako, mogu li se danas takve i slične reklame te marketinške kampanje suzdržati i ne komunicirati baš nikakav stav, s obzirom na to da i poznati multinacionalni brendovi sve češće zauzimaju strane ili pak namjerno šokiraju javnost? Macan podsjeća na ne tako staru Nikeovu reklamu "Just do it" s Colinom Kaepernickom, igračem američkog nogometa u glavnoj ulozi, koji je predsjedniku Trumpu "pokazao prst", kleknuvši sa suigračima iz San Francisco 49ersa za vrijeme himne prije utakmice NFL-a u znak protesta protiv rasne nepravde i policijske brutalnosti.

Mnogi su Nikeovi kupci zbog toga u znak protesta zapalili svoje tenisice, dok se na našim prostorima pamti i provokativan Benettonov plakat s fotografijom krvave uniforme ubijenoga hrvatskog vojnika, čiji je cilj bio da se putem "ujedinjenih boja Benettona" simbolički predstavi priču o ratu, bijedi i stradanju. Sve je to opravdano "dobrim marketingom", koji u kreativnom svijetu u kojem su vidljivost, bitnost i prepoznatljivost prioriteti, po mnogima vrijedi rizika.

- Šokantne reklame probijaju društvene stereotipe. One su možda politički i marketinški nekorektne, no takav način komuniciranja postoji otkako postoji oglašavanje. Pitanje je samo je li ono strateški promišljeno ili se nekome omaknulo, no i u jednom i drugom slučaju ne može se promijeniti to što se dogodilo, već samo donijeti odluka kako će se u toj kriznoj situaciji reagirati - kaže Macan, ističući kako je zapravo najbitnije hoće li se takav iskorak i pozornost koju su dobili dovoljno amortizirati u vrijednosti brenda.

- Benetton je imao stav o svemu i na tome je rastao. Poslije više nikoga nije zanimalo što ima za reći jer se znalo da je to provokacija. Što se tiče Pipija, meni sadržaj uopće nije sporan i u njemu nema ništa krivo. Problem imaju samo oni koji ne vide da su se stvari nepovratno promijenile, dok im Pipi možda samo ukazuje na to - komentira, ističući da će vrijeme pokazati je li Pipi pritisnuo pravi gumb s tom pričom. Ubo je jedino u srce konzervativne Dalmacije na koju je brend dosad bio orijentiran, no ako planira postati europski, to je dobra priča i reklama za sve koji ga sad prate izvana, no oni će reći kako tu nema ništa novo, istaknuo je Macan.

Ljubičić: Povucite reklamu

Dizajner Boris Ljubičić smatra da je kampanja "boli me Pipi" s dva geja totalni promašaj za proizvod koji treba živjeti na tržištu.

- Coca-Cola ili neki sličan brend koji traje i dulje nikada ne bi napravio takav potez jer on znači potpuni zaborav brenda. Osim toga, ilustracija je očajna i uopće ne znam što je marketinški stručnjak ili sam vlasnik brenda time želio poručiti, osim da je taj potez s društvene strane neprihvatljiv. Postoje situacije u kojima se religijske i slične teme, nago žensko tijelo... tretiraju kao iskorak koji nije moralno čist, pa tako mislim da ni ovo nije moralno čisto. Ja sam širokih pogleda, no mislim da bi tu reklamu čak trebalo povući - rekao je, dok njegov kolega, kreativni direktor i dizajner Boris Malešević, koji je osmislio "predsjednika s karakterom", kaže kako uloga reklame i jest da privuče pozornost koja je vrednija i od nafte i od zlata.

Od nje žive influenceri, Kardashiani..., pa zašto ne bi i proizvodi poput Pipija.

- Ako se pritom ruše neki tabui, to bolje - izjavio je, ističući kako je Pipi svojedobno s Anom Sasso u mokroj majici "napravio velik posao, a sad to za njega rade dva muškarca".

- Pipi je i inače na društvenim mrežama komunicirao vrlo nekonvencionalnim i ležernim stilom pa za nas ovaj posljednji vizual i nije neki odmak od uobičajene komunikacije. I reklama s Anom Sasso svojedobno je izazvala kontroverze, pa tako i ova danas. Nastavljamo promovirati opuštenu #bolimepipi filozofiju oko koje se skupilo tisuće ljudi u našoj online zajednici i zbog koje smo postali jedan od najprepoznatljivijih brendova pića u regiji. Ova kampanja nikome ništa nameće niti se Pipi ikome miješa u život, samo se nadovezuje na naše uobičajene poruke s prepoznatljivim humorom. Pipi samo opaža svakodnevne situacije, ništa ne shvaća preozbiljno, ide lagano kroz život i boli je Pipi - komentar je brend menadžerice Pipi Beveragesa Andreje Previšić.