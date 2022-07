Redukcija pitke vode u Istri: Evo koje se stvari mijenjaju od ponedjeljka

U ponedjeljak na području Istre stupa na snagu mjera redukcije vode, zaključeno je to na sastanku istarskog župana Borisa Miletića i čelnika vodnih gospodarstava i gradonačelnika. Istra je tako prva regija u Hrvatskoj koja je, zbog iznimno sušnog perioda donijela odluku o restrikcijama u korištenju pitke vode. Tako se s početkom iduće tjedna zabranjuje korištenje pitke vode za pranje vozila, ali i za pranje ulica, trgova i javnih površina te privatnih i javnih zelenih površina. Izuzetak su tržnice i ribarnice. Zabranjuje se korištenje pitke vode i za tuširanje na plažama i kupalištima.

Apel svim građanima

– Apeliram na sve da štede pitku vodu kako u idućem periodu ne bismo bili primorani donositi još restriktivnije mjere. Ključno je smanjiti potrošnju vode kako bismo s ovim mjerama mogli mirno dočekati prve padaline – kazao je župan Miletić na tiskovnoj održanoj nakon sastanka. Dodao je da u ovom trenutku poljoprivrednici nisu uključeni u ovu odluku te da se restrikcije odnose na pitku, ne tehnološku vodu i bit će na snazi do poboljšanja hidrološke situacije u Istri.

Mladen Nežić, direktor Istarskog vodovoda, pojasnio je odluku činjenicom da situacija s izvorištima javne vodoopskrbe nije dobra, odnosno da je daleko lošija nego 2012. godine.

– Akumulacijsko jezero Butoniga ima nešto veće količine vode, na razini je od 1,14 metara više no što je bio spomenute godine i to zato što smo na vrijeme predvidjeli problem te upumpavali vodu u jezero s rezervnog izvora. Napravili smo sve što je bilo u našoj moći da do ovoga ne dođe, ali situacija je sve gora i prognoze su izrazito nepovoljne – kazao je Nežić. Zagrebački PMF provodi dodatni monitoring vode, a rezultati pokazuju da je kvaliteta pitke vode jako dobra, bez zagađenja.

Dino Kozlevac, načelnik Stožera za civilnu zaštitu Istarske županije, napomenuo je da će ove mjere dati rezultata ako će ih se svaki pojedinac pridržavati "kad god se u svom domu uhvati za pipu".

– Samo tako ćemo prebroditi ovaj sušan period ljetne turističke sezone. Pozivam građane da se pridržavaju svega. Potrošnja se mora smanjiti 10 do 15 posto – kazao je Kozlevac.

Grad Pula počela mjere

I Grad Pula donio je sam odluke kojima želi pridonijeti racionalizaciji korištenja vode.

– U cilju preuzimanja proaktivne uloge u racionalnom trošenju vodnih resursa, započet će se s reduciranjem zalijevanja preostalih javnih zelenih površina izvan užeg centra Pule. Grad će provesti i mjeru zatvaranja tuševa na plažama i kupalištima Valkane, Stoja, Mornar, Zelenika i Hidrobaza – poručili su iz Grada uz pojašnjenje da zalijevanje gradskih parkova provode tehnološkom vodom iz izvora Nimfej koji nije u vodoopskrbnom sustavu.