Redatelj Katušin: Volim Baranju. Ovdje se mogu snimati sve vrste i svi žanrovi filmova

Vjekoslav Katušin, hrvatski redatelj i glumac koji je rođen u njemačkom gradu Mainzu, svoje filmove voli snimati u Hrvatskoj, a nedavno je u baranjski grad Beli Manastir doveo poznate hollywoodske glumce Erica Robertsa i Michaela Parea.

Filmovi mu se prikazuju diljem svijeta, osvajaju nagrade na filmskim festivalima, a Katušin je početkom ožujka dobio i nagradu Večernjakova domovnica 2023., za najpopularnijeg glumca u hrvatskom iseljeništvu, a koju je dobio zahvaljujući čitateljima Večernjeg lista i Fenix-magazin.de te stručnom žiriju.

Poznati redatelj kaže kako mu je posebno drago što je Večernjakovu domovnicu dobio prije svega zahvaljujući hrvatskom narodu koji je u najpopularnijem izboru u hrvatskom iseljeništvu glasovao baš za njega, a konkurencija u kategoriji "Gluma" je bila iznimno jaka.

Nedavno ste dobili nagradu Večernjakova domovnica za najpopularnijeg hrvatskog glumca u iseljeništvu. Kako se osjećate? Što vam znači nagrada?

Zbunjen, ali ipak sretan. Do sada sam osvojio filmske nagrade diljem svijeta za svoj rad i za svoje filmove. Među nagradama, osvojio sam i filmsku nagradu Vegas koju je holivudska superzvijezda Tom Hanks osvojio godinu dana ranije. Što drugo mogu reći? Dobiti priznanje za svoj rad je prekrasna stvar. A pogotovo ako dolazi iz moje zemlje. Posebno me veseli da nakon svega što sam učinio za svoju zemlju, koju toliko volim, od nje sam dobio i ovu nagradu. I tu sam nagradu dobio zahvaljujući hrvatskom narodu. I ova nagrada kao i sve dosadašnje su mi motiv da radim još bolje i još kreativnije u filmskoj industriji.

Bili ste u Bad Homburgu na dodjeli nagrada. Jeste li ostvarili neke kontakte te kako vam se činila sama dodjela nagrada?

Osjećao sam se vrlo zabavljeno. Svidjelo mi se. Prišao mi je predsjednik Hrvatskog sabora, Gordan Jandroković i čestitao mi. Više od toga nije moguće.

I njemački vas mediji traže za intervjue? Što ih najviše zanima?

Mislim da je to uvijek isto pitanje za sve. Kako ste ušli u filmski biznis i zašto?

Rođeni ste u njemačkom Mainzu, ali podrijetlom ste iz Baranje? U Mainz su vam došli roditelji ili?

Moj je otac živio i radio u Njemačkoj kako bi uzdržavao našu obitelj. Moja majka je cijeli život bila domaćica. Rođen sam u Mainzu i tamo sam i odrastao.

Za lokaciju snimanja filmova ipak ste odabrali Hrvatsku, a ne Njemačku. Zbog čega?

Volim Baranju, za mene nema ništa ljepše od ovog malog komadića zemlje na ovom planetu. Ne postoji ništa što ne mogu snimiti ovdje. Ovdje se mogu snimati sve vrste i svi žanrovi filmova.

U Baranju ste doveli brojne poznate glumce, između ostalog hollywoodske glumce Erica Robertsa i Michaela Parea. Kakvo mišljenje imaju o Hrvatskoj, poznaju li neke hrvatske glumce?

Svi, koji su radili sa mnom, oduševljeni su našom zemljom. Moram reći da je radna atmosfera presudna činjenica. Svi zajedno radimo, zajedno jedemo i zajedno se zabavljamo. kao velika obitelj. U Americi to nije slučaj. Amerikanci vole našu kuhinju, a posebno naš narod.

Što vi mislite o hrvatskim glumcima općenito? Imate li nekog koga biste izdvojili?

Uvijek sam govorio da radije radim sa strancima nego s našim domaćim glumcima. Lakše je raditi s holivudskim zvijezdama. Ali uvijek postoje iznimke. Surađivao sam s puno domaćih glumaca, a ovom prilikom bi se zahvalio na odličnoj suradnji s našim glumcem Markom Cindrićem, koji je sjajna osoba i još bolji glumac.

Postoji li razlika između hrvatskih i hollywoodskih glumaca? Možda način rada, razmišljanja...

Holivudske zvijezde su puno jednostavnije osobe. I naravno da se to vidi i tijekom snimanja. Potpuno drugačija aura i prisutnost.

U siječnju ste počeli snimati triler Wrongful Death, priču o ocu koji je izgubio sina i u dramatičnoj je potrazi za krivcem. Kako ide snimanje? Otkrijte malo više o tom filmu?

Snimanje je prošlo više nego dobro. Snimili smo cijeli film u planiranom roku. Naravno, sve je to moguće kada je priprema odrađena sveobuhvatno i dobro. Cijeli tim oko braće Nebojše Lukića i Bojana Lukića u Belom Manastiru napravili su ne dobar nego odličan posao. S obzirom na to da je to bio prvi put da su braća i njihova tvrtka UBS izgradili filmski set, izveli su nevjerojatnu i izvanrednu izvedbu. Bez nje film ne bi bio moguć.

Kakvu ulogu u filmu ima Eric Roberts?

Eric Roberts glumi senatora čija je kći nestala i on čini sve što je u njegovoj moći da je pronađe.

Kako su u Baranji reagirali na dolazak slavnih glumaca?

Svidjelo im se. Svi su se htjeli slikati sa zvijezdama, što za zvijezde nije ništa novo.

S Ericom vas veže i prijateljstvo?

Eric i ja se poznajemo sedam godina. Jako smo dobri prijatelji i jako se dobro slažemo.

Vjerojatno mnogi žele glumiti u vašim filmovima kako bi se pojavili uz bok slavnim glumačkim imenima. Na što nikad ne biste pristali, i što je presudno da nekome date ulogu?

Filmska industrija jedan je od najtežih poslova koji postoje. Svima dajem priliku da mi se predstave i prijave. Napreduje onaj tko ima talenta. Baš kao i svaki drugi posao. Oni koji su talentirani dođu na casting i onda opet moraju dokazati svoje umijeće.

Koji je vaš sljedeći filmski projekt. Rekli ste da planirate snimiti ratni film?

Evo ovom prilikom mogu vam ekskluzivno otkriti da su sve dugogodišnje pripreme za novi projekt i film završile i da će u sljedećih godinu dana krenuti i pripreme za snimanje filma “Save the Last Bullet”. To je sjajna filmska priča, koja nam iz tri perspektive prikazuje tri potpuno različite osobe. Ali sve priče imaju jedno zajedničko, bore se za pravdu. I to je priča koja se mora ispričati. U filmu „Save the Last Bullet“ glumit će niz ekstremno poznatih holivudskih glumaca, a spomenut ću i da će u scenama ratnih zbivanja sudjelovati i preko 500 hrvatskih statista.

Imate li već neka glumačka imena koja će se pojaviti u filmu?

Michael Pare će glumiti jednu od glavni uloga, preuzimajući ulogu američkog vojnika, koji je u stvarnom životu bio u obrani Vukovara 1991. godine. Kao i holivudske zvijezde Christopher Lambert, Sophie Marceau, Billy Zane, Costas Mandylor, Ron Perlman i mnoge druge velike zvijezde također će imati sporedne uloge, ali važne uloge. Za sada vam ne mogu otkriti sva ostala imena i detalje. Neka to bude slatko iznenađenje.