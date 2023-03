Andrej Vesel: 'Ovo je priznanje ne samo meni nego i svima koji su mi pomagali'

Na svečanoj gala večeri koja je održana prošle subote u prestižnom Kongresnom centru Kurhaus u njemačkom Bad Homburgu pred nekoliko stotina uzvanika, dobitnici su ponosno preuzeli Večernjakovu domovnicu. Među njima i mladi hrvatski glazbenik Andrej Vesel (31), koji živi i djeluje u Beču, u Austriji. Rođen je u Zagrebu, gdje je i završio studij glasovira. Nakon toga se je odlučio za još jedan profesionalni glazbeni izazov - studij dirigiranja u Beču.

I sada kao visokoobrazovani dirigent s diplomom u džepu osvaja ne samo bečku i austrijsku nego i europsku glazbenu scenu. Iako je izuzetno cijenjen u bečkim glazbenim krugovima, glazbeni krugovi u Hrvatskoj još ga očito nisu dovoljno prepoznali. A Andrejeva je velika želja, i u svojoj domovini Hrvatskoj pokazati što zna i može, kao dirigent i pijanist. Rekao je sjetno u razgovoru za Večernji list u njemačkom Bad Homburgu, nakon što je proglašen najpopularnijim hrvatskim glazbenikom u iseljeništvu za 2023. godinu i nagrađen od stručnog žirija prestižnom (izvan)domovinskom nagradom Večernjakova domovnica.

Taj zgodan, stasiti 31-godišnjak osvojio je ne samo stručni žiri i sve poklonike glazbe koji su za njega glasali nego i goste i uzvanike za stolom u dvorani Kongresnog centra, koji su mu, kada je krenuo na pozornicu preuzeti Večernjakovu domovnicu, burno aplaudirali uz povike “bravo”. Među njima i njegov simpatičan i u Njemačkoj izuzetno popularan kolega, mladi hrvatski pijanist iz Berlina Ivan Galić, koji je po odluci čitatelja također proglašen najpopularnijim glazbenikom u hrvatskom iseljeništvu za 2023. godinu.

Ono što je organizator i idejni začetnik Večernjakove domovnice, novinar i urednik Stipe Puđa sjajno upriličio je da je u goste pozvao i hrvatskog veleposlanika u Austriji Daniela Glunčića, koji je zajedno s predstavnicom RH u Europskom parlamentu Sunčanom Glavak uručio presretnom dobitniku Andreju Veselom prestižnu nagradu. Joj, da ste samo vidjeli to grljenje i sreću na Andrejovom licu i licu veleposlanika Glunčića. Koliko je Bad Homburg i Večernjakova domovnica bila značajna za ovog mladog glazbenika čuti će se sigurno jednog dana kada ostvari top karijeru. A kako je krenuo, svojim upornim, uzornim i marljivim radom, mnogi kažu da je na pomolu nova hrvatska glazbena zvijezda. Samo da još zasja i u njegovoj Hrvatskoj. Pomozite mu u tome, nećete sigurno požaliti! Uz iskrene čestitke, odmah smo nakon uručenja nagrade zamolili Andreja da za Večernji list kaže što mu kao glazbeniku i umjetniku znači Večernjakova domovnica.

“Još sam u šoku, uzbuđen i iznenađen da sam upravo ja postao najbolji glazbenik u iseljeništvu prema odluci stručnog žirija. Izuzetno sam počašćen, jer to potvrđuje da je moj rad i zalaganje prepoznato u inozemstvu. Siguran sam da je tome mnogo doprinio i svečani koncert povodom obilježavanja 30. obljetnice priznanja Hrvatske i uspostave diplomatskih odnosa između Hrvatske i Austrije, kojim sam dirigirao u studenome prošle godine, i to u svjetski poznatom Konzerthausu u Beču”, rekao je Andrej i dodao: “Hvala svima koji su me podržavali i pomagali na mom glazbenom putu. Od mojih predivnih roditelja koji su mi dozvolili da sam izaberem svoj životni put i bili mi velika podrška, pa sve do mog profesora glasovira Vladimira Krpana u Zagrebu i profesora Johannesa Wildnera, jednog od vodećih austrijskih dirigenata svoje generacije, kod kojeg sam studirao dirigiranje u Beču. Veliko hvala i svim ostalima, od veleposlanika Daniela Glunčića i Katarine Dorkin Križ u Veleposlanstvu RH u Beču, do žirija i svakog pojedinca koji je za mene glasao.

Ova prestižna Večernjakova domovnica je nagrada i priznanje ne samo meni nego svima koji su mi pomagali da uspijem u promociji hrvatske glazbene baštine i Hrvatske u Austriji i šire, i bez kojih ne bi došao ovdje, gdje sam danas”. Andrej Vesel posebno je bio sretan kada je vidio da će mu Večernjakovu domovnicu uručiti hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić: “Iskreno smo se zajedno radovali. Jer veleposlanik Glunčić je pratio moj glazbeni put u Beču. Bio je, između ostalih, i na mom bečkom diplomskom koncertu”. Ono što je nagrađenog dirigenta također iznenadilo je organizacija svečane dodjele Večernjakove domovnice. “Ovo ovdje u Bad Homburgu prekrasna je svečanost. Izuzetno sam počašćen biti ovdje, na ovom najvećem i najpoznatijem okupljanju uspješnih Hrvata u iseljeništvu”, istakao je Vesel. Napomenuo je kako je već roditeljima u Zagreb poslao SMS da je dobitnik Večernjakove domovnice i da, kako je rekao, “već plaču, grle se i ljube, jer su njegovi najveći pijari i fanovi”. Veleposlanik Daniel Glunčić, koji je Veselom predao Večernjakovu domovnicu rekao je za Večernji list: “Sretan sam i ponosan da sam upravo ja imao priliku predati Večernjakovu domovnicu mladom dirigentu Andreju Veselom iz Beča, najuspješnijem glazbeniku u hrvatskom iseljeništvu 2023., koju mu je dodijelio stručni žiri.

Nagrada je uistinu otišla u prave ruke, a s njom i jedna od Večernjakovih domovnica u Austriju”. “Čestitke svim dobitnicima i dobitniku iz Austrije. Osobno mi je drago da Večernjakova domovnica svake godine izaziva sve veće zanimanje i da se kroz Domovnicu promovira sve više uspješnih Hrvata u iseljeništvu. Ove godine od preko 80 nominiranih kandidata, njih 15 najuspješnijih je nagrađeno. I večeras je ova svečanost u Bad Homburgu, koja je po eminentnim gostima i uzvanicima, atmosferi i glazbenom programu “La musica di notte” obilježenom Dubrovnikom bila “vrh vrhova”, jasno potvrdila da je Večernjakova domovnica značajan i neraskidiv most povezivanja izvandomovinskih s domovovinskim Hrvatima. Ali i poveznica Hrvatske i Njemačke, jer večeras je ovdje u publici ne samo više stotina Hrvata nego i trećina njihovih prijatelja Nijemaca iz cijele Njemačke”, rekao nam je Stipe Puđa, idejni začetnik i glavni organizator Večernjakove domovnice, koji je za organizaciju ove svečanosti u kojoj mu je desna ruka bila supruga Dubravka, koja je plijenila pozornost prekrasnom crvenom haljinom, dobio pregršt pohvala ne samo od nazočnih predstavnika hrvatskog političkog vrha, diplomata i medija nego i njemačkih političara, kulturnjaka i gospodarstvenika, među njima i gradonačelnika Bad Homburga Alexandera Hetjesa.

Ono što svakako treba također spomenuti je team portala Fenix-magazin.de, na čelu s urednicom Marijanom Dokozom, koji je cijelo vrijeme bio važna poluga u organizaciji i glasovanju za Večernjakovu domovnicu. I dok smo svi mi slavili pobjednike do ranih jutarnjih sati, Marijana je u prekrasnoj crnoj haljini sjedila za laptopom u predvorju, a potom dobar dio noći i u hotelu, kako bi izvješća o svečanosti i fotke na vrijeme stigle do Večernjeg lista i redakcija ostalih medija. I zato joj hvala! Hvala i uspješnom hrvatskom poduzetniku u Njemačkoj Petru Budimiru, bez kojeg se, kako je Puđa istakao, Večernjakova domovnica, koju njemački mediji nazivaju “Hrvatskim Oskarom” ne bi mogla organizirati u današnjem obimu i sjaju.