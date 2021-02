Reakcije na Bandićevu smrt: 'Živio je za svoj grad'. Oglasio se i Dario Juričan

U 66. godini života od posljedica srčanog udara preminuo je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Brojni prijatelji, kolege, poznanici opraštaju se od Milana Bandića.

- Živio je za svoj grad, za Zagrepčanke i Zagrepčane koji su mu u svemu što je radio bili na prvom mjestu, za posao koji je s ljubavlju i energijom, unoseći cijeloga sebe – bez ostatka obavljao 21 godinu. O detaljima, terminu pogreba, održavanju komemorativnog skupa, kao i ostalim informacijama vezanim uz ovu tužnu vijest, javnost ćemo obavijestiti naknadno. Počivao u miru - napisali su u priopćenju iz Grada Zagreba.

Na ulazu u zgradu gdje je živio Milan Bandić zapaljena je svijeća.

Zapaljena svijeca na ulazu u zgradu Milana Bandica.

"Duboko me pogodila vijest da je iznenada preminuo gradonačelnik prijateljskog Zagreba, Milan Bandić. Hrvatska prijestolnica izgubila je dugogodišnjeg lidera koji je živio i radio za svoj grad i njegove stanovnike. To potvrđuje činjenica da mu je povjerenje da bude na čelu Zagreba dato više od dvije decenije. Grad Sarajevo i Grad Zagreb su na osnovu Sporazuma potpisanog sada već davne 2001. godine, povezani dvadesetogodišnjim prijateljstvom, partnerstvom i izuzetnom saradnjom. Porodici cijenjenog gradonačelnika i svim stanovnicima Zagreba upućujem najiskrenije riječi saučešća. Počivaj u miru, prijatelju!", napisao je gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka.

Povodom smrti Milana Bandića oglasio se i predsjednik HSS-a Krešo Beljak.

"Dvanaest godina smo biti zajedno, on na čelu Zagreba, a ja Samobora. Dva neraskidivo povezana i susjedna grada. Kolege gradonačelnici, susjedi. Nekad čak i prijatelji. Kasnije de facto neprijatelji. Ali ja nisam licemjer koji će se odreći i zaboraviti nekadašnju suradnju zato jer je zadnjih godina nije bilo.

Prošli smo u tih dvanaest godina put od odlične suradnje, prijateljstva, privatnih druženja, političkih podrški pa onda nekakao nakon 5,6 godina i prvih čarki, nesuglasica, pa zatim svadja, zahladjenja odnosa, neispunjenih obaveza.. Sve do toga da zadnje dvije i pol godine uopće nismo razgovarali, niti smo se vidjeli niti čuli. Sad te više nema Milane. Sve što je bilo lijepo, a bilo je, posebno na početku, zauvijek ću pamtiti, a sve ono što je bilo ružno, već sam zaboravio. Počivaj u miru božjem i nek ti je laka hrvatska zemlja", napisao je Beljak.

Branimir Bunjac napisao je na Facebooku: "Bandić otišao u legendu. Žetončići traže novoga gospodara. Zagreb konačno ima šansu postati istinska metropola".

Predsjednik Kluba nezavisnih zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba Renato Petek reagirao je na odlazak Milana Bandića statusom na Twitteru.

All we are is dust in the wind