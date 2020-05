Razotkrivamo teorije zavjere: Koronu su pustili zbog čipiranja cjepivom, 5G će uništiti EU...

Pojavom koronavirusa razbukatale su se mnoge teorije zavjere o tom virusu koji je paralizirao svijet i odnio mnoge ljudske živote. Blago rečeno, maštovitim ljudima koji su skloni ekstremno drukčije tumačiti pojave i događaje u svijetu COVID-19 postao je materijal za razvijanje novih zavjera, a u nekim slučajevima taj je virus kombiniran s već postojećim teorijama zavjere.

Prema Wikipediji, teorija zavjere ili urote pokušaj je objašnjavanja krajnjeg razloga nekog događaja, obično političkog, socijalnog ili povijesnog, kao tajnog i obično zavaravajućeg plana udruženja moćnih osoba koje su često prikazane kao moćne elite. Teoretičari zavjere tako negiraju da je događaj rezultat izravne aktivnosti ili pak prirodni događaj.

U današnje doba preko društvenih mreža ljudima su dostupne brojne neprovjerene informacije, lažne vijesti na koje nasjedaju, a te mreže su odličan kanal i za širenje raznih teorija zavjera. Tome posebno pridonose neke slavne osobe – glumci, sportaši, pjevači... koji prihvaćaju te sulude teorije i zagovaraju ih preko svojih profila na Facebooku, Instagramu... i tako svoje fanove i pratitelje dovode u zabludu.

Brojne su teorije zavjera dosad našle put do mnogih ljudi, poput one da čovjek nikad nije sletio na Mjesec, tko je doista pravi krivac za terorističke napade 11. rujna, truju li nas ispuštanjem kemikalija iz zrakoplova... U nastavku vam donosimo pet teorija zavjera koje su nastale ili su aktualizirane u posljednje vrijeme.

Koronavirus

Gotovo jednakom brzinom kako se svijetom širi koronavirus, tako se među ljudima šire i teorije zavjere vezane uz njega. Iz dana u dan se može pročitati neka nova, ali su i dugogodišnje teorije zavjere dobile svoju koronavarijantu, poput cijepljenja, čipiranja i novog svjetskog poretka. Teorija je toliko da se čak i međusobno pobijaju, no njihov rezime bi se mogao sažeti u jednu rečenicu – ništa od toga što se događa nije slučajno.

Teoretičari zavjera se slažu, dakle, da je virus SARS-CoV-2 umjetno stvoren iako je baš to opovrgnuto u više istraživanja. A gdje? E, to već ovisi o tome koga se pita i tko je prema kojoj teoriji htio kome smjestiti. Dvije najčešće, i to oprečne, varijante su da je virus ili kineski proizvod ili je stvoren u Sjedinjenim Američkim Državama pa je podmetnut. Naravno, ima i blažih teorija koje kažu da virus jest umjetno stvoren, ali se slučajno proširio, no one nisu tako plodno tlo za nove zavjere. Jer ako je virus namjerno pušten, treba dati i odgovor na pitanje – zašto? A tu se već može iščitati sva kreativnost teoretičara zavjera i lažnih informacija.

Dio ideja nadovezuje se na teoriju zavjere o cijepljenju i želji da se ljudi čipiraju. Druge ideje su pak nastavak teorije zavjere o novom svjetskom poretku koja tvrdi da male i moćne elite zapravo manipuliraju svijetom s ciljem povećanja moći, utjecaja i bogatstva. Karantena je poslužila zapravo za uništavanje svjetske ekonomije, kažu, a svoju će korist u tome pronaći i farmaceutske kompanije koje su česta inspiracija teoretičara zavjera. Ima i malo jednostavnijih, a može se reći i apsurdnijih, varijanti, pa se tako u zadnje vrijeme pojavila ideja, što je još jedna teorija zavjere, da je COVID-19 izmišljotina svjetske vlade da bi mogla neometano promijeniti baterije u golubovima. Ptice nas, prema toj teoriji, inače sve špijuniraju i prate, no sada moraju na održavanje, a to se ne može napraviti dok su ulice pune ljudi. U konačnici, većina ovih teorija drži vodu samo ako koronavirus doista postoji, a možda uopće nije tako. Naravno, i takvih teorija ima napretek. Kao i grafita “Korona prijevara”, “Sve je ovo namišćeno”...

VIDEO Vodeći hrvatski znanstvenici predviđaju kada bi mogla završiti pandemija

Cijepljenje

Od straha do cijele teorije zavjere. Put je to koji su polako, ali sigurno prošli “antivakseri”, kako se popularno naziva protivnike cijepljenja. Sve je počelo 1998. godine kada je tada još liječnik iz Velike Britanije Andrew Wakefield objavio znanstveni rad s još 12 koautora u kojem je tvrdio da postoji povezanost između cijepljenja i autizma. Iako je kasnije dokazano da je krivotvorio rezultate zbog čega mu je oduzeta liječnička licencija, panika se proširila, a antivakseri danas kažu da je Wakefield žrtva te da više ne može raditi jer se “usudio progovoriti o žrtvama cjepiva”. Također, teorija se razvila te se više ne spominje samo autizam kao moguća posljedica nego i mnoge druge bolesti, poput raka. Protivnici cijepljenja ubrajaju se među najmnogobrojnije teoretičare zavjera, a mnogi su pojavom koronavirusa otišli još korak dalje te zaključili kako je sve prijevara da bi se uvelo upravo obvezno cijepljenje.

– Naravno, prisilit će nas na još jedno obvezno cijepljenje – riječi su Marka Elkina, poznatog američkog teoretičara zavjera koji sam sebe naziva stručnjakom za promjene na Zemlji. Nemali je popis čak i istaknutih pojedinaca koji se protive cijepljenju, a u Hrvatskoj je ovaj tjedan u fokus došao pjevač Tony Cetinski koji je objavio da se neće cijepiti “makar poslali i tenkove”. Ubrzo mu se pridružio i nogometaš Dejan Lovren, pa su o cjepivu zajedno raspravljali na društvenim mrežama.

Spominjala se u tom kontekstu i mogućnost čipiranja što je najnovija teorija zavjere vezana uz cijepljenje. Više, naime, nisu toliko u fokusu moguće negativne nuspojave cjepiva, već činjenica da “svjetska vlada” želi u budućnosti ljude kontrolirati uz pomoć tehnologije čipiranja. Teorija zavjere o radiofrekvencijskim čipovima (RFID) govori tako da će se ljude čipirati baš poput životinja, a izvrsna prilika za ubacivanje čipa u tijelo je upravo – cijepljenje. Konačni odgovor na to kako bi se to točno učinilo iglom još se, doduše, čeka.

Velika zamjena

Od Europe do Eurabije. To je ukratko sukus još jedne teorije zavjere poznate kao – “velika zamjena”, a podrazumijeva tajni plan globalnih elita da Europu i ostali zapadni svijet nasele migrantima, pretežno islamistima. Bijelo i kršćansko stanovništvo tako bi s vremenom postalo manjina te bi u konačnici potpuno nestalo.

– Jedne noći tisuće brodova, nakrcanih s milijun useljenika, posljednjim snagama stižu na obale naše zemlje. Lica obilježena bijedom, privučena pričama o obećanoj zemlji kojom teku med i mlijeko. Jadni su, slabi – i nenaoružani. Snaga im je u golemom broju – piše poznati francuski pisac Jean Raspail koji se među prvima povezuje s pojmom “velike zamjene”. Danas 95-godišnjak, knjigu “Le camp des Saint”, odnosno “Kamp svetaca” ili “Tabor svetih” napisao je još 1973. godine te u njoj taj ekstremni desničar upozorava svijet na opasnost od migrantske krize kojom će jednog dana biti uništena Europa. Roman je ponovno postao aktualan 2011. godine kada su Raspaila njegovi pristaše prozvali prorokom, a drugi rasistom.

Riječ je, dakle, o teoriji zavjere koja nije od jučer te je tijekom godina bila manje ili više aktualna, ovisno o situaciji. Usko se veže uz antisemitske teorije da su Židovi zapravo ti koji žele u Europi počiniti “bijeli genocid”, što je također jedan od pojmova vezanih uz teoriju o “velikoj zamjeni”. Ona je ponovo evoluirala u ovom desetljeću, a među desničarske intelektualce koji su joj dali krila ubraja se Renaud Camus. Riječ je ponovno o francuskom piscu koji je objavio i knjigu upravo pod imenom “Velika zamjena”.

– Imate jedne ljude i gotovo odjednom, u jednoj generaciji, imate na njihovu mjestu neke druge ljude – piše Camus, politički blizak Nacionalnoj fronti Marine Le Pen.

Iako su teorije “zamjenjivača” znanstveno odbačene kao potpuno neutemeljene te nisu toliko široko raširene, opasnost leži u nasilnom karakteru ove teorije zavjere. Dokazano je, naime, da su u teoriju “velike zamjene” vjerovali i Anders Behring Breivik i Brenton Tarrant i Patrick Crusius. Prvi je masovni ubojica iz Norveške koji je 2011. godine u pokolju ubio 77 ljudi, Brenton Tarrant je lani u napadu na džamiju u Novom Zelandu usmrtio 49 ljudi, a Crusius je u kolovozu 2019. godine ubio 23 ljudi u američkom gradu El Pasu. Sva trojica bila su vođena mržnjom i rasizmom te idejom – nećete nas zamijeniti.

5G

Nova generacija mobilne mreže 5G inspiracija je mnogim teoretičarima zavjera. Prema njihovu mišljenju, 5G ometa apsorpciju kisika, prži mozak, a pojavom koronavirusa nova generacija mobilne mreže dobila je novu ulogu – da širi ili omogućava lakše širenje tog opasnog virusa. U teorijama zavjere to je moguće jer opasno zračenje 5G mreže slabi ljudski imunološki sustav, a to onda pogoduje širenju COVID-19. U prilog toj suludoj teoriji ide i to što se koronavirus pojavio u Kini koja je prve počela uvoditi 5G. I u Hrvatskoj na društvenim mrežama postoje grupe čiji se članovi protive uvođenju 5G, a nedavno je jedan Bibinjac razbio opremu za bežični internet u tome mjestu jer je mislio da se radi o postavljanju 5G mreže. I u drugim zemljama diljem svijeta teoretičari zavjera razbijaju i ruše telekom tornjeve s ciljem sprečavanja širenja nove generacije mobilne mreže i koronavirusa. No i ta teorija dobila je pobornike među slavnima, pa su je širili među svojim poklonicima primjerice glumac Woody Harrelson, bivši nogometaš David Icke, boksač Amir Khan. Stoga je čak i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) morala demantirati bilo kakvu mogućnost da se virus širi radiovalovima i mobilnim mrežama. A u Hrvatskom je u obranu zdravog razuma što se tiče 5G mreže nedavno morao reagirati HAKOM (Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti).

– U posljednje vrijeme svjedočimo širenju vijesti o 5G tehnologiji putem društvenih mreža i medija koje nisu ni znanstveno ni stručno utemeljene. Ne postoji znanstveno i stručno utemeljena veza 5G tehnologije, kao niti bilo koje od prethodnih generacija (2G, 3G i 4G), sa širenjem koronavirusa – istaknuli su u HAKOM-u. Objasnili su da su za nedavnih potresa u Zagrebu mnogi objekti znatno oštećeni zbog čega su s njih morali biti uklonjeni i postavljeni antenski sustavi baznih postaja za mobilne mreže. A fotografije antenskih sustava baznih postaja iz centra Zagreba, koje ovih dana kruže internetom, predstavljaju, tumače u HAKOM-u, upravo te sustave koji su morali biti uklonjeni sa zgrada oštećenih potresom i primjer su lažnih vijesti povezanih s 5G tehnologijom. U HAKOM-u ističu da se u Hrvatskoj trenutačno obavljaju isključivo (i samo) testiranja funkcionalnosti 5G tehnologije u frekvencijskom pojasu 3,6 GHz. Za ta su testiranja sva tri mobilna operatora tražila privremene dozvole, koje im je HAKOM izdao.

U Agenciji podsjećaju da je WHO objavio da se uz poštivanje postojećih međunarodnih preporuka za ograničenja razina elektromagnetskih polja ne predviđa utjecaj 5G na javno zdravlje. U HAKOM-u pri tome ističu da su propisane granične vrijednosti u RH strože od međunarodnih te su za javna područja dodatno smanjene 2,5 puta ako je u pitanju jakost električnog polja, odnosno 6,25 puta ako se promatra gustoća snage. Dodjela radiofrekvencijskog spektra za 5G i komercijalno pružanje 5G usluga očekuje se tek u idućem razdoblju, kažu u HAKOM-u.

Zemlja ravna ploča

U 21. stoljeću još ima onih koji vjeruju da je Zemlja ravna ploča!? A takvih je nemali broj. Ravnozemljaši organiziraju konferencije, putovanja, izdaju knjige, snimaju filmove... Jako su aktivni na društvenim mrežama. Zagovornika te sulude teorije zavjere ima i među poznatim i slavnim osobama. Tako je nedavno boksačka legenda i bivši svjetski prvak u supersrednjoj kategoriji 42-godišnji Carl Froch izjavio da ne postoji dokaz o zakrivljenosti Zemlje. On, kao i svi zagovornici ravne Zemlje, kao glavnog manipulatora prozivaju NASA-u, koja je, kako tvrdi Froch, lažna svemirska agencija koja koristi računalno stvorene fotografije Zemlje, a svaka je od njih drukčija. Froch je poručio da će tek kad se krene s čarterskim letovima u svemir i kad se bude moglo pogledati Zemlju i vidjeti zakrivljenost, vjerovati da živimo na kugli. Još jedan ravnozemljaš i poznati sportaš, bivši igrač kriketa Andrew Flintoff javno se pitao zašto je voda mirna, ako jurimo kroz svemir, zašto se ne trese, zašto vidimo lasersku zraku s udaljenosti od 25 kilometara, a ne bismo je, kaže, trebali vidjeti ako je Zemlja ravna?

Ravnozemljaši argumente u korist svojih tvrdnji crpe iz iskrivljenih tumačenja nekih dijelova Biblije kao i iz pogrešnih interpretacija nekih srednjovjekovnih kršćanskih mislioca. A jedan od glavnih krivaca za širenje te teorije zavjere je YouTube na kojem se mogu naći videoradovi s animacijama i navodnim znanstvenim činjenicama i argumentima o Zemlji kao ravnoj ploči. Do tog su zaključka došli znanstvenici sa sveučilišta Texas Tech koji su razgovarali s ravnozemljašima, koji su im otkrili da oni svoje vjerovanje temelje na informacijama koje su dobili gledajući videa na YouTubeu. Osim videa o ravnoj Zemlji, ravnozemljašima su omiljena i videa o drugim teorijama zavjere – jesu li ljudi sletjeli na Mjesec, o 11. rujnu... Znanstvenici su zaključili i da je takav način informiranja uvjerljiv jer nudi argumente koji odgovaraju brojnim vjerovanjima. Uz to, neki su ljudi počeli gledati videa kako bi opovrgnuli tvrdnje o ravnoj Zemlji, no “argumenti” u videu natjerali su ih da promijene mišljenje. Stoga su pozvali znanstvenike da se protiv takvih netočnih informacija bore vlastitim videima u kojima će pojasniti zašto “argumenti” o Zemlji kao ravnoj ploči ne stoje.

A prof. dr. sc. Josip Faračić s Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru jedan je svoj rad nazvao: Bedastoće o obliku Zemlje – razumski skok unatrag. To dovoljno govori sve o ravnozemljašima. I svima onima koji sumnjaju da je Zemlja kugla preporučujemo da pročitaju taj rad na internetu.