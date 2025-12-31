Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DOČEK NOVE GODINE
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
SRETNA NOVA GODINA!
FOTO Na zagrebačkom Trgu veliki party, pogledajte kako se slavilo i diljem Hrvatske
FOTO Svjetski gradovi nadmetali se tko će imati ljepši vatromet za doček Nove
Poslušaj
Prijavi grešku
VOJNE VJEŽBE OKO TAJVANA

Borba živaca između 'pravde' i 'slobode'

Autor
Dino Brumec
31.12.2025.
u 23:23

Kina je pokrenula prijeteće vojne vježbe oko Tajvana koje naziva 'Štit pravde' i želi zastrašiti prozapadne vlasti na otoku, no one tvrde da će braniti demokraciju

Narodna Republika Kina danas će izvesti vojne vježbe oko Tajvana kojima je cilj zastrašiti vlasti tog otoka, kao i poslati ratobornu poruku njegovu savezniku Sjedinjenim Državama. Svaki manevar oko tog otoka podiže tenzije između Pekinga i Washingtona, zbog čega su mnogi analitičari Tajvan nazvali "najopasnijim mjestom na svijetu". Vlada tog otoka pak uzvraća da će poduzeti konkretne mjere kojima će braniti svoju slobodu i demokraciju.

NR Kina u ovim vojnim vježbama, čiji je glavni dio isplaniran za danas, simulira blokadu ključnih područja otoka. Time zemlja želi poslati "ozbiljno upozorenje" zagovarateljima nezavisnosti Tajvana te "stranima silama" poručiti da se ne miješaju u Kinine poslove. Vojne se vježbe zovu "Misija pravde 2025.", a u njoj sudjeluju kineske kopnene, pomorske, zračne i raketne snage. U vježbama će sudjelovati 89 kineskih vojnih zrakoplova i 28 ratnih brodova. Kineska je vojska neke segmente vježbe već započela u ponedjeljak, ali se očekuje da će glavnina njezinih manevara biti izvedena u utorak, u razdoblju od 8 do 18 sati po lokalnom vremenu.

Ključne riječi
vojne vježbe Kina Tajvan Sanae Takaichi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
39
VJERUJE U POBJEDU

VIDEO Putin podigao prašinu novogodišnjim obraćanjem. Pregovore uopće ne spominje, ima samo jednu poruku

Putinovo obraćanje trajalo je nešto više od tri i pol minute i u potpunosti je ostalo u okvirima prepoznatljivog formata kakav ruska javnost prati godinama. Govor je snimljen ispred noću osvijetljenog Kremlja, što je već postalo zaštitni znak ovih poruka, a sadržajno se oslanjao na teme zajedništva, vjere u budućnost i osobne odgovornosti svakog građanina za sudbinu države

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!