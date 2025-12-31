Borba živaca između 'pravde' i 'slobode'

Narodna Republika Kina danas će izvesti vojne vježbe oko Tajvana kojima je cilj zastrašiti vlasti tog otoka, kao i poslati ratobornu poruku njegovu savezniku Sjedinjenim Državama. Svaki manevar oko tog otoka podiže tenzije između Pekinga i Washingtona, zbog čega su mnogi analitičari Tajvan nazvali "najopasnijim mjestom na svijetu". Vlada tog otoka pak uzvraća da će poduzeti konkretne mjere kojima će braniti svoju slobodu i demokraciju.



NR Kina u ovim vojnim vježbama, čiji je glavni dio isplaniran za danas, simulira blokadu ključnih područja otoka. Time zemlja želi poslati "ozbiljno upozorenje" zagovarateljima nezavisnosti Tajvana te "stranima silama" poručiti da se ne miješaju u Kinine poslove. Vojne se vježbe zovu "Misija pravde 2025.", a u njoj sudjeluju kineske kopnene, pomorske, zračne i raketne snage. U vježbama će sudjelovati 89 kineskih vojnih zrakoplova i 28 ratnih brodova. Kineska je vojska neke segmente vježbe već započela u ponedjeljak, ali se očekuje da će glavnina njezinih manevara biti izvedena u utorak, u razdoblju od 8 do 18 sati po lokalnom vremenu.