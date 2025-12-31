Preminula Tatiana Schlossberg, unuka Johna F. Kennedyja i poznata klimatska novinarka

Tatiana Schlossberg, unuka bivšeg američkog predsjednika Johna F. Kennedyja, preminula je u 35. godini života, objavila je njezina obitelj putem društvenih mreža. „Naša prekrasna Tatiana preminula je jutros. Uvijek će biti u našim srcima“, stoji u objavi John F. Kennedy Library Foundation.

Schlossberg, poznata klimatska novinarka, u studenom je javnosti otkrila dijagnozu agresivnog oblika raka. U eseju za The New Yorker pod nazivom „A Battle With My Blood“ napisala je da su joj liječnici dali manje od godinu dana života. Bolest joj je dijagnosticirana u svibnju 2024., nedugo nakon rođenja drugog djeteta. Tatiana je bila kći dizajnera Edwina Schlossberga i diplomatkinje Caroline Kennedy. Ostaju joj suprug George Moran i dvoje djece, trogodišnji Edwin i jednogodišnja Josephine.

U svom eseju Schlossberg je opisala tretmane koje je primila, uključujući kemoterapiju i transplantaciju koštane srži, te strah od boli koju će njezina smrt nanijeti obitelji, koja je već prošla kroz brojne tragedije – od ubojstva njezina djeda 1963. godine do smrti ujaka Johna F. Kennedyja Jr. u avionskoj nesreći 1999. Maria Shriver, novinarka i bivša prva dama Kalifornije, o Tatiani je napisala: „Bila je draga i voljena. Stvorila je prekrasan život sa svojim izvanrednim suprugom Georgeom i djecom. Borila se poput ratnice, hrabra i snažna. Tatiana je bila izvanredna novinarka i koristila je svoje riječi kako bi educirala druge o Zemlji i njezinu očuvanju.“ Prije nego što je javno govorila o bolesti, Schlossberg je bila uspješna klimatska novinarka i autorica knjige Inconspicuous Consumption: The Environmental Impact You Don't Know You Have. Pisala je za New York Times o klimatskim temama, a posebno se isticala izvještajima o inovativnim projektima, poput korištenja energije Londonskog metroa za grijanje domova.

„Promjena klime je najveća priča na svijetu, a tiče se svega – znanosti, politike, zdravlja i gospodarstva“, izjavila je Schlossberg 2019. za NBC News. „Ako svojim pisanjem mogu potaknuti druge da se uključe i rade na rješenju, to je velika vrijednost.“ Tatiana Schlossberg ostaje upamćena kao predana novinarka, majka i borac, čiji je rad inspirirao mnoge da se uključe u zaštitu okoliša i osvijeste važnost klimatskih pitanja.