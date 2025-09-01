VIDEO Stižu zastrašujuće snimke nakon razornog potresa: Broj mrtvih drastično raste, sela sravnjena sa zemljom

Više od 600 ljudi je poginulo, a preko 1000 je ozlijeđeno u potresu magnitude 6,0 koji je pogodio Afganistan, javljaju vlasti. Strahuju da će brojke mrtvih i ozlijeđenih drastično rasti. Potres je pogodio sjeveroistočnu pokrajinu Kunar u blizini pakistanske granice u nedjelju. Spasioci su na terenu u nekoliko okruga. Prema prvim izvješćima, 30 ljudi je ubijeno u jednom selu, priopćilo je ministarstvo zdravstva, ali su dodali da točan broj žrtava još nije poznat. "Broj žrtava i ozlijeđenih je velik, ali budući da je područje teško dostupno, naši timovi su još uvijek na terenu", rekao je glasnogovornik ministarstva zdravstva Sharafat Zaman. "Neki od ozlijeđenih su evakuirani, a žrtve zarobljene ispod srušenih kuća su izvučene", rekao je, dodajući da su potraga i spašavanje u tom području još uvijek u tijeku.

U okrugu Sawkai, pokrajina Kunar, u jednom selu je poginulo 20 ljudi, a 35 ih je ranjeno. Stanovnici izvlače tijela iz ruševina, doznaje BBC. Na videu koji je vidio BBC, deseci stanovnika okupili su se na otvorenom području, okruženom planinama. Ozlijeđene osobe nose se na nosilima, dok djeca leže na tlu umotana u deke radi topline.

د کنړ څوکۍ ولسوالۍ دیوه ګل دره کې اوس هم د زلزلې ټکانونه دي.#AfghanistanEarthquake pic.twitter.com/JlvssLrf9x — Sohail Noor Khan (@sohailnoorkhan) September 1, 2025

Stotine ozlijeđenih osoba prevezeno je u bolnicu, rekao je lokalni dužnosnik, a brojke će vjerojatno rasti. Epicentar potresa bio je u blizini Jalalabada, pokrajina Nangarhar, na dubini od 14 km. Jalalabad je udaljen oko 119 km od glavnog grada Kabula.

Nekoliko sela je "potpuno uništeno" u potresu, rekao je afganistanski dužnosnik. Uprava za upravljanje katastrofama Kunara izjavila je da su smrtni slučajevi i ozljede zabilježeni u okruzima Nur Gul, Soki, Watpur, Manogi i Chapadare. Potres je pogodio i niz gradova, prema Reutersu.