VIDEO Strašni prizori u Turskoj nakon potresa: Desetak zgrada srušeno, ljude spašavali iz ruševina

Potres magnitude 6,1 pogodio je u nedjelju navečer zapadni dio Turske, priopćila je državna Uprava za upravljanje katastrofama (AFAD). Potres se dogodio u 19:53 sati po lokalnom vremenu u provinciji Balikesir, u gradu Sindirgi, na dubini od oko 11 kilometara. Njegovi udari osjetili su se i u Istanbulu, udaljenom oko 200 kilometara, gradu s više od 16 milijuna stanovnika. piše Reuters.

Prema prvim informacijama, potres je prouzročio rušenje oko desetak zgrada. U Sindirgiju je iz ruševina spašeno pet osoba, među njima i starija žena, dok se spasitelji još uvijek pokušavaju probiti do jedne osobe zarobljene u srušenoj zgradi. Nekoliko kuća srušilo se i u obližnjem selu Golcuk, a minaret mjesne džamije se oborio, piše APNews.

#BREAKING



6.1 earthquake rattles Turkey.. buildings collapse in Balikesir



Earthquake struck Sindirgi in Balikesir province, followed by a 4.6 aftershock. Tremors felt in Istanbul, Izmir and several other cities



Multiple buildings have caved in, residents scrambling to pull… pic.twitter.com/r95U8sED4c — Nabila Jamal (@nabilajamal_) August 10, 2025

Ministar zdravstva Kemal Memişoğlu objavio je da su četiri osobe zbrinute u bolnici, no nijedna od njih nije u životnoj opasnosti. „Naša je nada da ćemo ovo proći bez gubitaka života“, rekao je Ahmet Akin, gradonačelnik provincijskog središta Balikesir, za HaberTurk.

AFAD je upozorio građane da ne ulaze u oštećene zgrade, navodeći kako je potres pratilo više naknadnih podrhtavanja, uključujući jedno magnitude 4,6. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan poželio je brzi oporavak svim pogođenim građanima. „Neka Bog zaštiti našu zemlju od svake nesreće,“ napisao je na društvenoj mreži X.