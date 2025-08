FOTO/VIDEO Prva erupcija u 600 godina: Vulkan miran od 15. stoljeća ponovno izbacio lavu

Noćna erupcija vulkana Krašeninikov na Kamčatki, prva u 600 godina, mogla bi biti povezana s ogromnim potresom koji je prošli tjedan pogodio ruski Daleki istok, izvijestila je u nedjelju ruska državna novinska agencija RIA i znanstvenici. „Ovo je prva povijesno potvrđena erupcija vulkana Krašeninikov u 600 godina“, citirala je RIA Olgu Girinu, voditeljicu tima koji prati vulkanske erupcije na Kamčatki.

🌋 ** WOW. Eurasia’s Largest Volcano Erupts After 8.7 Earthquake in Russia ** 💥 FIRST recorded eruption since 1550 (460+ years) Krasheninnikov’s ash cloud now 5–6KM high pic.twitter.com/wlRhuQiIMX

Dodala je da bi erupcija mogla biti povezana s potresom u srijedu koji je izazvao upozorenja na cunami čak u Francuskoj Polineziji i Čileu, a nakon toga je slijedila erupcija Ključevskoja, najaktivnijeg vulkana na poluotoku Kamčatka. Na Telegram kanalu Instituta za vulkanologiju i seizmologiju, Girina je rekla da je Krašeninikov zadnji put izbacio lavu 1463. godine - plus/minus 40 godina - i da od tada nije zabilježena erupcija.

New video shows absolutely stunning footage of Krasheninnikov erupting after 600 years.



On August 2, 2025, it recorded its first-ever eruption, with ash soaring up to 5-6 km high. Scientists believe it may be linked to the recent M8.8 earthquake.



📍 Kamchatka, Russia. pic.twitter.com/1CKiSXbeRM