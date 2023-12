Razočarana majka podijelila: 'Za Božić nisam dobila niti jedan poklon. Znam da nisam jedina'

Božić je vrijeme darivanja, popularno se kaže, no ne i za jednu majku koja je ostala razočarana nakon što se probudila na božićno jutro da bi otkrila da nije dobila niti jedan poklon. Cijelu situaciju podijelila je i na TikToku, a brojni korisnici stali su na njenu stranu.

- Znam da nisam jedina mama koja se probudila na Božić da bi vidjela da niti jedan poklon ispod jelke nije za nju, dok su njena djeca i suprug odmotavali poklone oko kojih sam se cijeli mjesec brinula - objavila je na TikToku majka na profilu @missmear. Taj video postao je ubrzo i popularan, kada se sve to odvilo prošle godine, no brojni su se dotaknuli i ove godine ove teme.

Majka je kasnije objavila i novi video u kojem je objavila kako razumije da su njena djeca na prvom mjestu, no ono što ne razumije je što njen suprug nije uložio baš nikakav trud, prenosi Mirror.

- Zahvalna sam što je toliko ljudi ostavilo pozitivne i ohrabrujuće komentare ispod mog videa. Užasno je što je to toliko postalno normalno, ali razumijem da naša djeca uvijek idu na prvo mjesto. Jednostavno mi je velika stvar što mi suprug nije ništa kupio za Božić. U braku smo sedam godina, a zajedno gotovo 10, no on mi zapravo nikada nije ništa darovao. Naravno, spomenula sam mu da mi to smeta no nakon što smo dobili djecu se fokus nekako prebacio na njih - objasnila je.

POVEZANI ČLANCI:

Brojni ljudi komentirali su ovu situaciju u kojoj se majka našla, a neki od njih otkrili su kako se nalaze u sličnim situacijama.

- Moj nećak je primijetio i pitao me zašto Djed Božićnjak nije ništa meni donio dok je cijela moja obitelj sjedila u tišini s poklonima u krilu - pisalo je.

- Najgori osjećaj na svijetu. Osjećati se nevidljivom, nebitnom i podcijenjenom - pisali su drugi.

A jeste li i vi dobili poklon za Božić, odgovoriti možete ispod:

>> VIDEO Naša glumica nakon razvoda proslavila prvi zajednički Božić s novim partnerom, otkrili gdje su bili