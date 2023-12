Osjećate se tužno ovih blagdana? Evo načina kako da održite dobro raspoloženje!

Božićno doba trebalo bi biti radosno doba godine, ali nemaju svi blagdanski duh. Bolesti, gubitak članova obitelji ili prijatelja, financijski stres, usamljenost ili druge brige mogu postati Grinch koji je mnogima ukrao božićnu radost. 'Božićni blues' ili 'blagdanski blues' opisuje se kao privremeni osjećaj tjeskobe i depresije koji se javlja oko blagdana, zbog dodatnog stresa, nerealnih očekivanja ili sentimentalnih sjećanja povezanih s godišnjim dobom, piše Fox News.

Tijekom ovog doba godine neki ljudi mogu biti izloženi riziku od osjećaja tuge, umora, napetosti i osjećaja gubitka. Sezonski čimbenici mogu ozbiljno utjecati na raspoloženje ljudi. Smanjenje sunčeve svjetlosti, povećanje konzumacije alkohola na blagdanskim zabavama, promjene u prehrani, pretjerana komercijalizacija sezone ili nemogućnost viđanja obitelji ili prijatelja mogu biti čimbenici.

Važno je napomenuti da su ova raspoloženja privremena, kažu stručnjaci. 'Raspoloženje kao što je tuga je prolazan fenomen', rekao je dr. Mark Sirkin, klinički psiholog iz New Yorka. Sirkin, koji je pomoćnik dekana zdravstvenih profesija na Sveučilištu Long Island, rekao je da postoje stvari koje ljudi mogu učiniti da preokrenu taj osjećaj.

'Odvratite pažnju, pokušajte se usredotočiti na sretnije misli i slike, radite nešto ugodno, po mogućnosti s drugima. Sve su to dobri načini za 'liječenje' lošeg raspoloženja', rekao je Sirkin. S obzirom na to da su društveni mediji iznimno rašireni u današnjem društvu, mnogi upadaju u zamku usporedbe. To je osobito istinito tijekom blagdana, kada mnogi ljudi objavljuju slike svojih božićnih slavlja.

'Iza svakog osmijeha na TikTok slici postoji mnogo stvarnosti koju ne vidite', rekao je Sirkin. Istraživanja pokazuju da se neki ljudi zbog stalnog gledanja na užitke drugih zapravo mogu loše osjećati. 'Stani! Promijeni kanal!', savjetovao je Sirkin, 'Nazovite prijatelja i vodite pravi razgovor. Svatko ima uspone i padove - vi, vaši prijatelji, čak i oni iritantno sretni ljudi na društvenim mrežama'.

Dodao je: 'Nemojte se usredotočiti na ono što mislite da nemate. Usredotočite se na ono što je dobro'. Učiniti nešto za druge tijekom blagdana i možete si popraviti raspoloženje, rekao je psiholog. Mogućnosti za vraćanje uključuju doniranje igračaka i tople odjeće, volontiranje u prikupljanju hrane ili prikupljanje novca za važnu svrhu.

Iako su blagdani vrijeme darivanja, važno je i počastiti se. Priuštite si aktivnosti u kojima uživate. Među Sirkinovim prijedlozima su da se nagradite finom večerom ili nekom drugom poslasticom. Također, izazovite sami sebe i recite: 'Zašto ne bih bio sretan?' i 'Zaslužujem biti sretan'.

Još jedan prijedlog od Sirkina je interakcija s drugima. 'Oduprite se porivu da se izolirate ili odvučete u kut. Interakcija s drugima, posebno s ljudima s kojima imate duboke odnose, poput obitelji, odličan je način da se izvučete iz tuge', rekao je. Pozivanje prijatelja na noć punu blagdanskih jela, božićnih koktela i možda čak i razmjene poklona može pomoći u borbi protiv blagdanskog bluza.

Prema zdravstvenim stručnjacima, tjelovježba je još jedan način da se lakše izborite s blagdanskom tugom. Brzo hodanje ili vožnja sobnog bicikla može pokrenuti krv i hormone za 'dobar osjećaj'. To može pomoći u poboljšanju raspoloženja, rekli su fizioterapeuti.

Prakticiranje meditacije ili svjesnosti također može pomoći. Ovo je sve popularnija i provjerenija metoda izlaska iz lošeg raspoloženja, rekao je Sirkin. 'Samo sjedite: možete brojati svoje udisaje, brojiti do 10 iznova i iznova ili bilo koji drugi način na koji želite usredotočiti svoj um. Postoje neke dobre aplikacije koje možete skinuti na svoj telefon', dodao je. YouTube je još jedan sjajan resurs kojem se možete obratiti ako trebate vođenu meditaciju.

Neki zdravstveni djelatnici kažu da ljudi mogu izbjeći stres uzrokovan pretjeranim trošenjem postavljanjem proračuna i pridržavanjem. Božić može dovesti ljude u gomilu dugova, ali dobar dar ne znači i skup. Ne trošite izvan svojih mogućnosti. Tjedni ili mjeseci koje ćete izdržati u dugovima dodat će vam mnogo stresa u život nakon božićne sezone.

Zapišite sve za koje trebate kupiti poklone i napravite budžet za svaku osobu. Kada pronađete nešto što želite kupiti, nemojte to odmah kupiti. Prvo istražite i provjerite je li u tijeku rasprodaja u nekoj drugoj trgovini kako biste bili sigurni da ćete za svoj artikl dobiti najbolju moguću ponudu. Jedna od metoda koju treba razmotriti je stavljanje vrlo male svote novca na stranu za Božić tijekom cijele godine.

'Ljudi bi trebali razumjeti razliku između osjećaja tuge i suočavanja s mentalnom bolešću', primijetio je Sirkin, 'Ako mislite da biste mogli imati mentalnu bolest - ako redovito razmišljate o samoubojstvu ili samoozljeđivanju, ako mislite da biste mogli ozlijediti sebe ili druge, ako ne možete funkcionirati kod kuće ili na poslu - sve su to znakovi ozbiljnog mentalnog oboljenja. Trebali biste potražiti stručnu pomoć, počevši od svog liječnika ili obučenog stručnjaka za mentalno zdravlje'.