Razina verbalnog nasilja u Hrvatskoj opasno je blizu prelaska u fizičko nasilje i to me brine

Zoran Pusić, rođen 1944. u Zagrebu, jedan je od najdosljednijih hrvatskih aktivista za ljudska prava i antifašizam. Matematičar i fizičar po obrazovanju, danas profesor matematike u mirovini, početkom 1990-ih postao je jedna od ključnih figura civilnog društva u nastajanju. Uz ostalo, bio je osnivač i dugogodišnji predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava, a od njezina osnutka 2015. godine predsjednik je Antifašističke lige Republike Hrvatske. U hrvatskoj javnosti, barem onom njezinu dijelu kojem je stalo do ljudskih i manjinskih prava, pravne države, demokratskih institucija, kulture sjećanja i otpora nacionalizmu, Zoran Pusić je prepoznat kao glas razuma i primjer građanske hrabrosti, usprkos najčešće klevetničkim osporavanjima, uvredama i prijetnjama s kojima se nerijetko suočava.