Zoran Pusić, rođen 1944. u Zagrebu, jedan je od najdosljednijih hrvatskih aktivista za ljudska prava i antifašizam. Matematičar i fizičar po obrazovanju, danas profesor matematike u mirovini, početkom 1990-ih postao je jedna od ključnih figura civilnog društva u nastajanju. Uz ostalo, bio je osnivač i dugogodišnji predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava, a od njezina osnutka 2015. godine predsjednik je Antifašističke lige Republike Hrvatske. U hrvatskoj javnosti, barem onom njezinu dijelu kojem je stalo do ljudskih i manjinskih prava, pravne države, demokratskih institucija, kulture sjećanja i otpora nacionalizmu, Zoran Pusić je prepoznat kao glas razuma i primjer građanske hrabrosti, usprkos najčešće klevetničkim osporavanjima, uvredama i prijetnjama s kojima se nerijetko suočava.
Razina verbalnog nasilja u Hrvatskoj opasno je blizu prelaska u fizičko nasilje i to me brine
prestani vrsiti vrbalno nasilje da ne izazoves fizicko poput tvoga djeda
a voli hrvatski novac
Zoran i njegova sestrica Vesna Pusić godinama blate Hrvatsku državu na domačem i inozemnom tlu u suradnji sa Vesnom Teršelić iz dokumente. Desetlječima su držali državu kao taoca raznim ucjenama. Izvlače novac iz državnog proračuna za svoje udruge koje onda služe za prikazivanje Hrvata kao fašiste koji mrze druge a pogotovo "njihove kulture". Sjetimo se samo njihovog mentora Mesića šta je sve govorio u Hagu protiv Hrvata u Hercegovini i Hrvatske. Laži vam više ne prolaze gospodo