Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 108
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
ZORAN PUSIĆ

Razina verbalnog nasilja u Hrvatskoj opasno je blizu prelaska u fizičko nasilje i to me brine

Autor
Branimir Pofuk
06.12.2025.
u 15:04

Matematičar i fizičar po obrazovanju, danas u mirovini, jedan od naših najdosljednijih aktivista za ljudska prava i antifašizam

Zoran Pusić, rođen 1944. u Zagrebu, jedan je od najdosljednijih hrvatskih aktivista za ljudska prava i antifašizam. Matematičar i fizičar po obrazovanju, danas profesor matematike u mirovini, početkom 1990-ih postao je jedna od ključnih figura civilnog društva u nastajanju. Uz ostalo, bio je osnivač i dugogodišnji predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava, a od njezina osnutka 2015. godine predsjednik je Antifašističke lige Republike Hrvatske. U hrvatskoj javnosti, barem onom njezinu dijelu kojem je stalo do ljudskih i manjinskih prava, pravne države, demokratskih institucija, kulture sjećanja i otpora nacionalizmu, Zoran Pusić je prepoznat kao glas razuma i primjer građanske hrabrosti, usprkos najčešće klevetničkim osporavanjima, uvredama i prijetnjama s kojima se nerijetko suočava.

Ključne riječi
Trg žrtava fašizma Građanski odbor za ljudska prava JNA Zoran Pusić

Komentara 13

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
15:13 06.12.2025.

Zoran i njegova sestrica Vesna Pusić godinama blate Hrvatsku državu na domačem i inozemnom tlu u suradnji sa Vesnom Teršelić iz dokumente. Desetlječima su držali državu kao taoca raznim ucjenama. Izvlače novac iz državnog proračuna za svoje udruge koje onda služe za prikazivanje Hrvata kao fašiste koji mrze druge a pogotovo "njihove kulture". Sjetimo se samo njihovog mentora Mesića šta je sve govorio u Hagu protiv Hrvata u Hercegovini i Hrvatske. Laži vam više ne prolaze gospodo

NI
nitkoinista
15:33 06.12.2025.

prestani vrsiti vrbalno nasilje da ne izazoves fizicko poput tvoga djeda

DO
doktorica
15:49 06.12.2025.

a voli hrvatski novac

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja