Mirko Orlić: Kako je bolest u djetinjstvu stvorila znanstvenika svjetskog glasa

Prije tri mjeseca proslavio je 70. rođendan, a za pet tjedana, točnije 1. listopada, odlazi u mirovinu. U obilju drugih velikih i važnih razloga i ta su dva bila isto tako bitna da za razgovor zamolimo našega uglednog i iznimno cijenjenoga geofizičara, oceanografa, klimatologa, sveučilišnog profesora i akademika Mirka Orlića. Kako u znanstvenim i akademskim krugovima tako u općoj javnosti, njegovo se ime izgovara s velikim poštovanjem jer ga nosi vrhunski znanstvenik svjetskih razmjera koji je pritom ostao nadasve skroman i samozatajan. Iako je čovjek blage, smirene naravi, u razgovoru s njim odmah osjetite da je u njega jasan, postojan i čvrst karakter koji, ako i kada treba, posve opravdano zna biti i buntovan. Pomalo prkosan. To ga unutarnje životno pulsiranje prati i nosi još od najranije dobi. Zato je bilo jako zanimljivo, poučno i nadahnjujuće s gospodinom Orlićem u razgovoru provesti nekoliko sati i tako “prošetati” kroz njegovih dosadašnjih sedam desetljeća života. I kao što to uvijek u takvim prilikama biva, krenuli smo od početka.