ŽIVOTNI INTERVJU

Mirko Orlić: Kako je bolest u djetinjstvu stvorila znanstvenika svjetskog glasa

Autor
Božena Matijević
24.08.2025.
u 13:26

Naš ugledni i iznimno cijenjeni geofizičar, oceanograf, klimatolog, sveučilišni profesor i akademik, čija se istraživanja valova primjenjuju i u medicini kod bolesne djece, u životnom intervjuu otkriva kako je biti istraživač na olujnom moru, ali i da je zbog teške bolesti u djetinjstvu postao znanstvenik

Prije tri mjeseca proslavio je 70. rođendan, a za pet tjedana, točnije 1. listopada, odlazi u mirovinu. U obilju drugih velikih i važnih razloga i ta su dva bila isto tako bitna da za razgovor zamolimo našega uglednog i iznimno cijenjenoga geofizičara, oceanografa, klimatologa, sveučilišnog profesora i akademika Mirka Orlića. Kako u znanstvenim i akademskim krugovima tako u općoj javnosti, njegovo se ime izgovara s velikim poštovanjem jer ga nosi vrhunski znanstvenik svjetskih razmjera koji je pritom ostao nadasve skroman i samozatajan. Iako je čovjek blage, smirene naravi, u razgovoru s njim odmah osjetite da je u njega jasan, postojan i čvrst karakter koji, ako i kada treba, posve opravdano zna biti i buntovan. Pomalo prkosan. To ga unutarnje životno pulsiranje prati i nosi još od najranije dobi. Zato je bilo jako zanimljivo, poučno i nadahnjujuće s gospodinom Orlićem u razgovoru provesti nekoliko sati i tako “prošetati” kroz njegovih dosadašnjih sedam desetljeća života. I kao što to uvijek u takvim prilikama biva, krenuli smo od početka.

životni intervju Mirko Orlić

Avatar Miloradova pudlica
Miloradova pudlica
13:48 24.08.2025.

Evo ja se 47 godina kupam na istom mjestu, na istom molu, i 47 godina ulazim u more preko istih stepenica uzidanih u mol. I dobro se sjećam da je prva stepenica nekad bila skliska jer je more tijekom plime prelazilo preko nje, pa su se razvile alge i ljudi bi se redovito poskliznuli i razbili. Tu sam, uostalom, i naučio što je plima, a što oseka, svakodnevno promatravši upravo tu prvu stepenicu, i sjećam se da sam vrlo rijetko, samo kod jako velike plime, vidio da je stepenica ispod mora. No, to je bilo tada i nikada poslije. Već desetljećima je stepenica potpuno suha, nije skliska, više nema tragova algi, i već desetljećima nisam vidio nikoga da je pao i razbio se. Što će reći da nikakvog porasta razine mora nema, to su sve bajke i prodavanje magle za naivce.

Avatar VargaiBoric
VargaiBoric
14:01 24.08.2025.

Opet, a kad nestaje nafte?

Avatar romtailor
romtailor
13:49 24.08.2025.

opet? to slušam od osamdesetih kao i druge gluposti klimaktologa i nikad ništa od toga...

