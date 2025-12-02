Naši Portali
ZDRUŽENA AKCIJA

Razbijena skupina koja je na ilegalnom kockanju godišnje zarađivala 20 milijuna eura

Foto: Europol
1/2
VL
Autor
Ivana Jakelić
02.12.2025.
u 09:31

Policija je u Švedskoj pretraživala nekretnine za koje je sumnjala da su se koristile za organiziranje ilegalnog kockanja, a u tom su pretragama našli drogu pripremljenu za daljnju preprodaju

Nasilna kriminalna grupa, koja se bavila organizacijom ilegalnog klađenja i kockanja na visokim razinama te pranjem novca u Švedskoj te za koju se sumnja da je na tim ilegalnim aktivnostima zarađivala najmanje 20 milijuna eura godišnje, bila je meta koordinirane policijske akcije u kojoj su sudjelovale policije Švedske i Španjolske. U akciji koju je podupro Europol sudjelovalo je 150 policajca, a spomenuta kriminalna skupina je operirala na području Stockholma.

Sumnja se da je spomenuta kriminalna skupina vodila vrlo rašireno ilegalno kockanje i pranje novca koji je zarađen na njemu. Osim toga, sumnja se da je spomenuta kriminalna skupina bila povezana i s kriminalnom skupinom koja je u Švedsku i po sjeveru Europe krijumčarila drogu.  Združena policijska akcija na koncu je rezultirala uhićenjem pet osoba; tri u Švedskoj, dvije u Španjolskoj, a zaplijenjeni su luksuzni satovi i vozila vrijedni nekoliko stotina tisuća eura.

Policija je u Švedskoj pretraživala nekretnine za koje je sumnjala da su se koristile za organiziranje ilegalnog kockanja, a u tom su pretragama našli drogu pripremljenu za daljnju preprodaju, te tragovi koji upućuju da su u tim prostorijama možda boravile i žrtve traffickinga. Osobe koje su uhićene od ranije su poznate po uporabi nasilja, a da bi ostvarili svoj cilj često su zastrašivali svoje protivnike.

