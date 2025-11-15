Šokantno priznanje: 'Umjesto sa suprugom, prvu bračnu noć sam provela sa svojom mračnom tajnom'

Na poseban dan koji je trebao biti ispunjen radošću i veseljem, mladenka Elissa Hubbard borila se s bolnom tajnom. Hubbard (39), koja se tek vjenčala sa svojom suprugom na Cipru, umjesto da prvu bračnu noć provede slaveći zajedno s njom, sjedila je u hotelskom predvorju i na mobitelu igrala kasino-igre. Za Wales Online iz Ujedinjenog Kraljevstva rekla je da je prokockala sav novac koji su ona i supruga dobile kao dar na svadbi, prenosi People.

Hubbard kaže da korijene svoje kockarske ovisnosti može pratiti sve do djetinjstva, kada je s obitelji zalazila u lokalne pubove i igrala igre na sreću na automatima. U odrasloj dobi razvila je sklonost prema internetskim kasino-igrama. Danju je radila kao soboslikarica, a potom bi došla kući i svoju zaradu trošila na kockanje. 'Većinu dana preskakala bih osnovne potrebe, poput ručka. Stalno sam mislila kako što prije doći kući i kockati online', ispričala je. 'Dobila sam otkaz na nekoliko poslova jer bih uzimala isplatu na ruke i taj novac trošila na svoju ovisnost.'

Otkrila je da je na vrhuncu ovisnosti gubila 40.000 funti godišnje i dizala brze zajmove, sve vrijeme skrivajući kockanje od bližnjih, uključujući i partnericu. Kad je njezina sada već bivša supruga shvatila da je svadbeni novac nestao, suočila je Elissu s problemom. 'Moja supruga nije imala pojma što se događalo. Rekla je da sam zapravo živjela dvostruki život', prisjetila se Hubbard i dodala: 'To me koštalo svega: braka, posinka, doma i posla.'

Tada ju je jedan član obitelji uputio na organizaciju koja pomaže ljudima s problemima mentalnog zdravlja i ovisnosti. Nakon procjene, upućena je u njihov rehabilitacijski centar. 'To je bio najbolji osjećaj nakon dugo, dugo vremena, dobiti termin za liječenje i znati da napokon dobivam pomoć', rekla je. Tijekom boravka u centru prošla je kroz savjetovanje i naučila više o ovisnosti. Kasnije su je uputili u grupu uzajamne podrške koja povezuje ljude sa sličnim iskustvima. 'Puno sam doznala o sebi', kaže. 'Ne mrzim sve, ali mrzila sam sebe. Ljudi te podignu kad podijelite slična iskustva.'

Danas Hubbard pomaže drugima radeći kao koordinatorica za kockanje među ženama, pružajući podršku osobama koje se bore s ovisnostima. 'Više ne nosim taj sram', kaže o vlastitom oporavku. 'Prošlost je prošlost i danas činim nešto po tom pitanju. Imam osjećaj da pretvaram sve negativno u pozitivno kako bih pomogla drugima.' Hubbard se danas i javno zalaže za stroža ograničenja kockanja, uključujući uklanjanje kockarskih aparata iz javnih prostora, poput pubova i obiteljskih zabavnih centara. Također podržava edukativne kampanje usmjerene roditeljima i školama. 'Djeca su u takvom okruženju često izložena porocima i mislim da ljudi ne shvaćaju da to može imati odjek na njihov kasniji život', napomenula je.