Ravnateljica Muzeja grada Iloka ispričala je za Večernji list svoju stranu priče o jučerašnjem "sukobu" s gradonačelnicom Iloka

Dan poslije incidenta u Muzeju grada Iloka svoju stranu priče danas je za Večernji list iznijela i ravnateljica muzeja Maja Barić. Ravnateljicu smo i jučer pokušali kontaktirati, ali ona tada nije bila u stanju govoriti i u tome trenutku kod nje u uredu bila je i policija. Prema tvrdnjama Barić nju je u njenom uredu, jučer poslije 14 sati, prvo verbalno, a onda i fizički napala gradonačelnica Iloka Marina Budimir. Pojašnjava da je jučer na posao došla u 7 sati ujutro, i to poslije sudske presude kojom je vraćena na posao, gdje je zatekla v.d. ravnateljicu muzeja.

- Razgovarali smo i primopredaji poslova i aktivnostima u muzeju. Razgovor se odvijao normalno. Oko 12 sati v.d. ravnateljica je otišla u grad poslije čega sam s mlađom kustosicom obavila vizualni pregled muzeja. U muzeju su se kasnije pojavila računovotkinja muzeja zajedno s gradonačelnicom Marinom Budimir. Iako sastanak nije bio najavljen nastavili smo razgovarati u sobi za sastanke odakle sam, poslije nekog vremena, otišla u svoj ured. Ubrzo potom u ured je ušla gradonačelnica i počela me prvo verbalno vrijeđati i govoriti da sam lopov i slično. Ustala sam se i krenula prema izlazu kada je ona pritisnula me vratima, onemogućila da izađem i zgrabila rukom. Izašla je van kada sam joj rekla "vi ste mene napali" na što je ona odgovorila "naravno da jesam" ne računajući da je sve to čula mlađa kustosica koju ona nije vidjela – rekla je Barić.

Ubrzo je pozvala i policiju koja je došla u muzej, a otišla je i kod liječnika gdje joj je utvrđena lakša ozljeda vrata radi čega je dobila ovratnik. Kako jutros nije bila u mogućnosti danas je dala izjavu policiji. Jutros je ponovno došla na posao, ali nije imala nikakvih novih susreta niti razgovora s gradonačelnicom.

- Ja ću svoj posao nastaviti raditi sukladno zakonu i Statutu. S gradonačelnicom ću surađivati na dobrobit muzeja, zaposlenih djelatnika i svih naših posjetitelja. Inače, postoje tijela koja sve vode poput Gradskog vijeća, Upravnog i Stručnog vijeća. Raditi ću prema planu i programu kao i odobrenom financijskom planu – rekla je Barić.

Gradonačelnica Iloka Marina Budimir jučer je demantirala optužbe ravnateljice muzeja Barić, a danas je se oglasila i policija koji navode kako se incident dogodio oko 14.30 sati. Navode kako su telefonom zaprimili dojavu o prijeporu između 40-godišnjakinje i 45-godišnjakinje.

- Policijski službenici su odmah pristupili utvrđivanju svih okolnosti događaja pri čemu su utvrdili da je do prijepora došlo u nejavnoj prostoriji muzeja. Po obavljenim konzultacijama s nadležnim sudom i državnim odvjetništvom, u događaju nisu utvrđeni elementi prekršaja protiv javnog reda i mira. 40-godišnjakinja je zatražila medicinsku pomoć u NMB Vukovar. O svim utvrđenim okolnostima policija će nadležnom državnom odvjetništvu dostaviti izvješće na meritornu odluku – izvijestila je policija.