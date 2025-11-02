Ravnatelji podržavaju zabranu mobitela i ograničavanje roditeljskog opravdavanja izostanaka

Udruge ravnatelja osnovnih i srednjih škola podržavaju prijedlog Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih o ograničavanju korištenja mobitela u školama i mogućnosti roditeljskog opravdavanja izostanaka. Najavljenim izmjenama Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera, koje će uskoro biti upućene u javno savjetovanje, uporaba mobilnih telefona definirat će se kao neprihvatljivo ponašanje u svim prostorima škole i za vrijeme nastave i izvan nje, osim u svrhu obrazovnog rada. Do sada je uporaba pametnih telefona, tableta i drugih uređaja bila zabranjena samo na nastavi te je bila regulirana kao lakše neprihvatljivo ponašanje. Predsjednica Udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević ističe da udruga podržava novo rješenje jer je dosta osnovnih škola, s obzirom na to da ih polaze manja djeca, to već i prije uvelo.

Mnogo škola već je uvelo zabranu korištenja mobitela



"Puno škola imalo je zabranu, neki su imali u potpunosti, neki samo na nastavi. Naravno, ovisno o tome gdje se škola nalazi, u nekim slučajevima djeca putnici trebaju mobitel da se jave roditeljima, ali generalno podržavamo da se to uredi pravilnikom", rekla je za Hinu Mirosavljević. Mobitel nije nešto što je potrebno u školi koristiti za vrijeme nastave i za vrijeme odmora, ukoliko nije vezano za nastavu, istaknula je. I Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja podržava zabranu korištenja mobitela u školama, rekla je njezina predsjednica Suzana Hitrec, no napomenula je da je u srednjim školama situacija malo drugačija nego u osnovnim. "Svaka srednja škola ima svoje propise. Velik broj škola ne dozvoljava učenicima korištenje mobitela tijekom nastave, a dozvoljava tijekom odmora", rekla je Hitrec. U tom se slučaju mobiteli kao i za vrijeme državne mature stavljaju na prvu klupu ili u kutiju, a ako nastavnik koristi mobitel za potrebe nastave, uzimaju se i koriste, objasnila je.

Neograničeno opravdavanje izostanaka se iskorištavalo



Izmjenama pravilnika regulirat će se i opravdavanje izostanaka učenika. Dosad su roditelji mogli opravdati do tri dana izostanka neograničeno puta godišnje, a sada će ta mogućnost, zbog slučajeva zloupotrebe, biti ograničena na dva puta u polugodištu. Ukupan broj izostanaka u školskoj godini 2024./2025. na razini cijele Hrvatske bio je veći od 40 milijuna, od čega je bilo gotovo 39,5 milijuna opravdanih izostanaka. Prosječan broj izostanaka po učeniku je 90,07 i taj je broj najveći u Gradu Zagrebu (97,34), a najniži u Varaždinskoj županiji (76,76). Najviše se izostaje u srednjim školama, gdje je prosječan broj izostanaka po učeniku 115,74. U višim razredima osnovnih škola prosječni broj izostanaka po učeniku bio je 95,58, a u nižim razredima 56,51.

Hitrec je podsjetila da ravnatelji srednjih škola više od deset godina upozoravaju na to da se mogućnost roditeljskog opravdavanja izostanaka treba ograničiti. Mirosavljević podržava ograničenje, a prijedlog po kojem bi to bilo dva puta u polugodištu po tri dana čini joj se "sasvim u redu i dovoljno". "Mi smo na to upozoravali jer je roditelj mogao ispričati neograničeno, pa se to iskorištavalo, osobito u višim razredima i srednjoj školi, primjerice za vrijeme pisanih provjera znanja", dodala je. Na prijedlog o ograničavanju mogućnosti roditeljskog opravdavanja izostanaka prošli je tjedan reagirala Koordinacija hrvatske obiteljske medicine, upozorivši da bi to značilo novo administrativno opterećenje za liječnike. Na te je primjedbe ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs uzvratio da će se cijeli postupak opravdavanja izostanaka razraditi te istaknuo da je cilj ograničenja smanjiti broj izostanaka i spriječiti neopravdane izostanke.