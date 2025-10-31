VIDEO Pitali smo građane što misle o zabrani mobitela u školama: 'Apsolutno. Prave više štete nego koristi'

Nakon preporuke Grada Zagreba sto osnovnih škola u gradu uvelo je zabranu mobitela dok ostale planiraju, a iz škola su izvijestili da je među učenicima došlo do veće interakcije, bolje koncentracije i pada digitalnog vršnjačkog nasilja. - Većina djece brzo se prilagodila novim pravilima, a prema riječima nastavnika škola je bučnija, ali pozitivno, jer više nije pogled usmjeren u ekran već u sugovornika", kazala je nedavno na konferenciji za medije zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenac. O zabrani upotrebe mobitela u školama govorilo se i u Saboru.

Nezavisna oporbena zastupnica Marija Selak Raspudić u srijedu je u Saboru predstavila svoj prijedlog zakona kojim bi se u školama zabranilo korištenje pametnih telefona, satova i tableta, osim u edukacijske svrhe kada to zahtjeva nastavna jedinica ili ako za to postoji medicinski razlog.

"Očekuje se da će zabrana korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije u školskim ustanovama - osim kada je potrebna za nastavnu jedinicu ili u medicinske svrhe, doprinijeti kvalitetnijim ishodima učenja te snažnijem fokusu na nastavni proces", rekla je Selak Raspudić predstavljajući prijedlog dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Naglasila je i da rezultati znanstvenih istraživanja pokazuju da mobiteli uvelike utječu na zdravlje djece, na njihove međusobne odnose te obrazovne procese, a to i učenici i sami znaju.

Izmjene Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera uskoro će biti upućene u javno savjetovanje, najavio je ministar Radovan Fuchs.Njima će se također učenicima osnovnih škola zabraniti korištenje mobitela tijekom cijelog boravka u školi. Fuchs je podsjetio da je korištenje mobitela tijekom nastave već zabranjeno, a ovim izmjenama zabrana će se proširiti i na vrijeme odmora, odnosno na cijeli boravak učenika u školi. Takvo ponašanje moći će se sankcionirati kao i druge pedagoške povrede od blažih kazni do ukora, a u krajnjem slučaju i premještajem učenika u drugu školu.

Mi smo pitali građane slažu li se s ovom odlukom. Svi su je podržali jer smatraju da djeca trebaju malo odmoriti od mobitela i više komunicirati međusobno. - Zato što prave više štete nego koristi. Vode djecu u neki drugi svijet koji je postojeći ili nepostojeći - smatra jedan građanin. Neki smatraju da bi mobiteli trebali biti dostupni samo u hitnim situacijama, ako se nešto dogodi.

Što su nam sve građani odgovorili pogledajte u videu: